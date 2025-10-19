Wszyscy patrzyli na Kim Kardashian. Ale nic nie mogli zobaczyć!

Kim Kardashian w dziwnej masce na gali Academy Museum w Los Angeles. Stylizacja gwiazdy wywołała sensację

Kim Kardashian ponownie skradła show na czerwonym dywanie! Tym razem zrobiła to nie odsłaniając się, tylko... zakrywając. Podczas Academy Museum Gala w Los Angeles 44-letnia celebrytka i założycielka marki SKIMS pojawiła się w niezwykle nietypowej stylizacji, która u wielu gości wywołała konsternację i skojarzenia z Halloween. Kim Kardashian zaprezentowała się w cielistej masce, która całkowicie zakrywała jej twarz i włosy. Towarzyszyła jej suknia Maison Margiela z gorsetową górą i nietypowym rozwiązaniem – rękawy były wszyte w dół kreacji, co przy unoszeniu rąk tworzyło efekt skrzydeł nietoperza. Stylizację uzupełniał okazały diamentowy naszyjnik z masywnymi kamieniami, szmaragdowe pierścienie oraz paznokcie o drapieżnym, szponiastym kształcie. Nie jest to pierwszy raz, gdy gwiazda zasłania twarz na gali – w 2021 roku pojawiła się na słynnej Met Gala w czarnym kombinezonie Balenciagi z kominiarką, który wzbudził podobne emocje.

Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku, rozwiedli w 2022. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, on jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski. Kim w 2024 roku spotykała się krótko z 31-letnim Odellem Corneliousem Beckhamem Jr., skrzydłowym futbolu amerykańskiego, ale od pół roku najprawdopodobniej jest znów singielką.

Kim Kardashian covers her face on the red carpet at the 2025 Academy Museum Gala. 👀 pic.twitter.com/QM4H46zMan— ExtraTV (@extratv) October 19, 2025

