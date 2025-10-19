Wszyscy patrzyli na Kim Kardashian. Ale nic nie mogli zobaczyć!

Kim Kardashian w dziwnej masce na gali Academy Museum w Los Angeles. Stylizacja gwiazdy wywołała sensację
Kim Kardashian ponownie skradła show na czerwonym dywanie! Tym razem zrobiła to nie odsłaniając się, tylko... zakrywając. Podczas Academy Museum Gala w Los Angeles 44-letnia celebrytka i założycielka marki SKIMS pojawiła się w niezwykle nietypowej stylizacji, która u wielu gości wywołała konsternację i skojarzenia z Halloween. Kim Kardashian zaprezentowała się w cielistej masce, która całkowicie zakrywała jej twarz i włosy. Towarzyszyła jej suknia Maison Margiela z gorsetową górą i nietypowym rozwiązaniem – rękawy były wszyte w dół kreacji, co przy unoszeniu rąk tworzyło efekt skrzydeł nietoperza. Stylizację uzupełniał okazały diamentowy naszyjnik z masywnymi kamieniami, szmaragdowe pierścienie oraz paznokcie o drapieżnym, szponiastym kształcie. Nie jest to pierwszy raz, gdy gwiazda zasłania twarz na gali – w 2021 roku pojawiła się na słynnej Met Gala w czarnym kombinezonie Balenciagi z kominiarką, który wzbudził podobne emocje.
Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód
Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku, rozwiedli w 2022. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, on jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski. Kim w 2024 roku spotykała się krótko z 31-letnim Odellem Corneliousem Beckhamem Jr., skrzydłowym futbolu amerykańskiego, ale od pół roku najprawdopodobniej jest znów singielką.