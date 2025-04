Stylizacja na plażę droższa niż dom! Zdecydował jeden element

Kim Kardashian wyskoczyła na plażę w błyskotkach za miliony. Ekspertka ocenia, że stylizacja była warta więcej niż dom w USA

Kim Kardashian zdobyła przed laty popularność, nagrywając igraszki z ówczesnym kochankiem, potem została bohaterką reality show, do którego wciągnęła całą rodzinę, a także odnoszącą sukcesy bizneswoman. Lata mijają, a Kim nadal pozuje do zdjęć w bikini i chwali się słynnymi krągłościami. Tym razem także odsłoniła nieco wdzięków na Instagramie. Okazją do tego była wycieczka w tropiki. Ale znaleźli się tacy, którzy zamiast na słynne krągłości gwiazdy spoglądali na biżuterię umieszczoną przez Kim na kostce. Wygląda na to, ze celebrytka postawiła na stylizację plażową wartą więcej niż dom w Stanach Zjednoczonych. Influencerka i ekspertka od biżuterii Julia Chafe udostępniła film, w która opowiedziała, co ma na sobie Kim i stwierdziła, że jej błyskotki "kosztują więcej niż dom".

"Każdy szafir ma prawdopodobnie około trzech karatów, co czyni go większym niż wiele pierścionków zaręczynowych"

"Założyła cztery bransoletki na kostkę jedna na drugiej, dodała bransoletkę tenisową, różową bransoletkę z szafirem i diamentem, które przypominały styl księżnej Diany, każdy szafir ma prawdopodobnie około trzech karatów, co czyni go większym niż wiele pierścionków zaręczynowych dostępnych na rynku” - napisała Julia Chafe. „Kim zaczyna interesować się różowymi szafirami? Uwielbiam to. Od dawna chodzi za diamentami i szmaragdami, więc ekscytujące jest, że teraz przechodzi na szafiry” - napisała fanka. Znaleźli się jednak i zazdrośnicy! Piszą w komentarzach, że Kim obnosi się z bogactwem na plaży, "podczas gdy ludzie głodują". Inni przypominają, że Kim została niegdyś napadnięta i okradziona z biżuterii w hotelu w Paryżu i obiecywała wówczas, że już nie będzie pokazywała swoich najcenniejszych klejnotow w sieci. Jak widać, nie wytrzymała!

Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku, rozwiedli w 2022. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, on jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski. Kim w 2024 roku spotykała się krótko z 31-letnim Odellem Corneliousem Beckhamem Jr., skrzydłowym futbolu amerykańskiego, ale od pół roku najprawdopodobniej jest znów singielką.

