Wybuch wulkanu i trzęsienie ziemi w Rosji! Będzie tsunami?

Wielki wulkan Szywiełucz wybuchł w Rosji, wcześniej miało miejsce trzęsienia ziemi. Wydano ostrzeżenie o tsunami

Niespodziewane doniesienia z Rosji! Doszło tam do wybuchu wulkanu na Kamczatce, półwyspie położonym na dalekim wschodzie kraju. Eksplodował Szywiełucz, jeden największych i najaktywniejszych wulkanów w regionie. Erupcję poprzedziły 17 sierpnia trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2, a nawet ostrzeżenia przed tsunami, choć takich alertów raczej nie kojarzymy z państwem Władimira Putina. Popiół wzbija się na wysokość dziewięciu kilometrów, co zagraża ruchowi lotniczemu - ostrzega cytowany przez TASS kierownik naukowy Centrum Hydrometeorologicznego Rosji Roman Wilfand. "Przewiduje się emisję popiołu do wysokości 9 km nad poziomem morzem. Taka sytuacja, choć rzadka, stwarza pewne utrudnienia dla ruchu lotniczego" - powiedział naukowiec. Jak podało amerykańskie Pacific Tsunami Warning Centre w Honolulu na Hawajach, zagrożenie tsunami dotyczy wybrzeży położonych w odległości do 300 km od epicentrum trzęsienia ziemi. Epicentrum to znajdowało się ok. 90 kilometrów na wschód od Pietropawłowska Kamczackiego.

Ogromny wulkan budzi się do życia także w Niemczech?! Laacher See jednak nie do końca uśpiony. W razie wybuchu dojdzie do katastrofy

Miesiąc temu podano zaskakujące dla wielu informacje o tym, że Europie zagraża wulkan gigant... w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów, a dokładnie w w Nadrenii-Palatynacie, 37 kilometrów od Bonn, znajduje się wulkan i może wybuchnąć w każdej chwili. Z pozoru wygląda jak zwyczajne jezioro, ale mające 3,3 kilometra kwadratowego powierzchni Laacher See to szczytowa część uśpionego - póki co - wulkanu. To uśpienie może się właśnie kończyć, bo w rejonie Laacher See odnotowano w ostatnich latach małe trzęsienia ziemi, na powierzchni wody pojawiają się też bąbelki. Naukowcy z Southwest Seismological Service ujawnili express.de, co to wszystko znaczy. Ostatni wybuch tego wulkanu miał miejsce niemal 13 tys. lat temu. Jeśli dojdzie do erupcji, w promieniu setek kilometrów dojdzie do katastrofy. Poprzednia erupcja pokryła wszystko w takiej odległości od wulkanu siedmiometrową warstwą pyłów.

