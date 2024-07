Wielki wulkan wybuchnie w Niemczech! "Na pewno nastąpi erupcja"

Ogromny wulkan budzi się do życia w Niemczech?! Laacher See jednak nie do końca uśpiony. W razie wybuchu dojdzie do katastrofy

Europie zagraża wulkan gigant... w Niemczech! Aż trudno uwierzyć w te doniesienia, ale to wszystko najprawdziwsza prawda. U naszych zachodnich sąsiadów, a dokładnie w w Nadrenii-Palatynacie, 37 kilometrów od Bonn, znajduje się wulkan i może wybuchnąć w każdej chwili. Z pozoru wygląda jak zwyczajne jezioro, ale mające 3,3 kilometra kwadratowego powierzchni Laacher See to szczytowa część uśpionego - póki co - wulkanu. To uśpienie może się właśnie kończyć, bo w rejonie Laacher See odnotowano w ostatnich latach małe trzęsienia ziemi, na powierzchni wody pojawiają się też bąbelki. Naukowcy z Southwest Seismological Service ujawnili express.de, co to wszystko znaczy.

Naukowiec z Bonn: „W pewnym momencie na pewno nastąpi kolejna erupcja"

"Głębokie trzęsienia ziemi o niskiej częstotliwości (DLF) są uważane na całym świecie za oznakę ruchu płynów magmowych na dużych głębokościach. Takie trzęsienia ziemi można regularnie obserwować pod aktywnymi wulkanami, np. na Islandii, w Japonii czy na Kamczatce” - powiedział profesor geologii z Bonn Ulrich Schreiber „W pewnym momencie na pewno nastąpi kolejna erupcja. Jest jednak mało prawdopodobne, aby mogła rozpocząć się jutro” - dodaje uspokajająco badacz. Ostatni wybuch tego wulkanu miał miejsce niemal 13 tys. lat temu. Jeśli dojdzie do erupcji, w promieniu setek kilometrów dojdzie do katastrofy. Poprzednia erupcja pokryła wszystko w takiej odległości od wulkanu siedmiometrową warstwą pyłów. Oby wulkan jeszcze trochę poczekał!

Great day at Laacher See volcano, Germany, with MRes Adam Welsh, logging through ash and pumice layers. The sun even appeared. pic.twitter.com/2nCHB7zEE2— Richard James Brown (@Earth_Sci_Richy) November 17, 2023

