Wielki wulkan wybucha... w Rosji! "Tysiące w niebezpieczeństwie"

Niedawno świat obserwował to, co dzieje się na Islandii, gdzie tuż przed świętami Bożego Narodzenia wybuchł wulkan Fagradalsfjall. Obawiano się kataklizmu i zalania lawą całego pobliskiego miasta, a nawet paraliżu ruchu lotniczego w regionie, ale na szczęście skończyło się na spektakularnych widokach i ewakuacji. Teraz jednak pojawiło się nowe zagrożenie. Chociaż zapewne mało kto się tego spodziewał, góra zionąca ogniem zaczęła groźnie pomrukiwać i wyrzucać z siebie kłęby dymu... w Rosji. Gigantyczny wulkan Ebeko położony na wyspie Paramuszyr zagraża tysiącom ludzi. Czy jest daleko od Polski?

Gdzie znajduje się wulkan Ebeko? Kiedy ostatni raz wybuchał?

Zdecydowanie tak i to o parę tysięcy kilometrów, bo wyspa ta należy do Wysp Kurylskich, znajdujących się niedaleko Japonii na samym krańcu Federacji Rosyjskiej. Wulkan nie zagraża Europie, ale lokalni mieszkańcy mogą być zaniepokojeni, zwłaszcza, że jak widać na zdjęciach, blisko góry zionącej ogniem - czy raczej, przynajmniej póki co, dymem - znajdują się domy mieszkalne, a na wyspie żyje trzy tysiące ludzi. Słup dymu i popiołu miał około trzech kilometrów wysokości, a pierwsze doniesienia o aktywności wulkanu pojawiły się w niedzielę wieczorem, 24 grudnia. Ostatnia erupcja wulkanu Ebeko miała miejsce w marcu, ale skończyło się na wyrzuceniu popiołu. Ostatni duży wybuch Ebeko miał miejsce w 2009 roku i trwał kilka dni, wówczas popiół pokrył okoliczne miasto Siewiero-Kurilsk. W latach 1793-1991 odnotowano w sumie jedenaście erupcji Ebeko. Większość była niegroźna, z wyjątkiem większej erupcji z 1859 roku.

