Wybuchy i strzały w Rosji! Bunt przeciwko Putinowi. Nowe doniesienia

Czy to będzie tylko krótki epizod, a ludzie Putina szybko stłumią ten bunt? A może to jednak początek poważniejszych wydarzeń, które mogą naprawdę zatrząść reżimem? Sytuacja na przygranicznych terenach zachodniej Rosji jest coraz bardziej gorąca. Trwają codzienne ostrzały Biełgorodu, a zbuntowani Rosjanie walczący w kilku oddziałach przeciwko Putinowi ogłosili zajęcie kolejnych terenów. Zdobyliśmy kolejną miejscowość w Rosji, będziemy wyzwalać kraj spod reżimu Putina - deklarują bojownicy z Legionu Wolności Rosji, którzy pokazując zdjęcia z tablicą zdjętą z budynku administracyjnego we wsi Gorkowski. Władze Rosji twierdzą, że odparto atak przeciwników Putina na granicę, ale przyznają, że w Biełgorodzie dochodzi do ostrzałów - władze miejskie m.in. podziękowały członkom komisji wyborczej za wytrwanie na stanowiskach mimo zagrożenia. W mediach społecznościowych roi się od filmików i zdjęć pokazujących wojenne sceny rozgrywające się w Rosji oraz wyludniony Biełgorod. Jaka jest prawda o tych wydarzeniach? Pozostaje czekać na kolejne doniesienia.

Legion Wolności Rosji (FRL), Batalion Syberyjski (SB) i Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) walczą z siłami Putina w obwodach kurskim i biełgorodzkim

Trzy grupy rosyjskich przeciwników Władimira 12 marca natarły na Federację Rosyjską od strony Ukrainy. Legion Wolności Rosji (FRL), Batalion Syberyjski (SB) i Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) podały poprzez media społecznościowe, że przekroczyły granicę Federacji Rosyjskiej od strony Ukrainy i zaczynają zbrojne powstanie przeciwko reżimowi. Według ich relacji na terenie odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji toczyły się ciężkie walki, a wojska Putina uciekały. Buntownicy deklarowali, że chcą obalić reżim Putina. Powiadomiono o zdobyciu przygranicznej wsi, rebelianci publikowali filmy, na których widać było ich działania. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że siły zbrojne i służby bezpieczeństwa zabiły 234 bojowników. Kreml oskarżył o atak "reżim kijowski" i "ukraińskie formacje terrorystyczne". Jak dodali przedstawiciele władz, rebelianci stracili siedem czołgów i pięć pojazdów opancerzonych.

Buntownicy rosyjscy chcą obalić reżim. "Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki"

"Centymetr po centymetrze odbierzemy reżimowi naszą ziemię. (...) Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - tak pisał 12 marca w swoim komunikacie Legion Wolność Rosji. W mediach społecznościowych widać było filmy z czołgami, na których powiewały flagi tej organizacji. "Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej. Można go wyeliminować tylko z bronią w ręku. Tej nocy zaczęliśmy spełniać tę obietnicę. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki" - ogłosił Batalion Syberyjski. Rosyjskie formacje przeciwników Putina działają pod dowództwem ukraińskim jako część jej armii. "Ale to są obywatele Rosji. W (swoim) domu mają prawo robić to, co uważają za stosowne. W tej sytuacji muszą bronić swoich praw obywatelskich i politycznych oraz wyzwolić swój kraj spod dyktatury Putina" - wyjaśnił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Anrij Jusow. Obwody biełgorodzki i kurski już wcześniej były obiektem ataków strony ukraińskiej.

The town of Graivoron in the Belgorod region also came under fire this morningA local resident was wounded by shrapnel. Three cars were damaged, one of them burnt out. Several apartments in an apartment building were damaged. pic.twitter.com/2OgkQFAUHI— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024

Russian volunteers fighting for Ukraine from the "Siberian Battalion" have announced the seizure of the administration building of the Gorkovsky settlement in the Belgorod Region. pic.twitter.com/d67NZQWY4o— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2024

