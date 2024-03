Przeciwnicy Putina natarli na Rosję! "Setki partyzantów zginęło"

Buntownicy, którzy natarli na Rosję od strony Ukrainy, zostali zabici przez wojska Putina? Kreml twierdzi, że najazd został przerwany, a 234 bojowników zginęło

Ta informacja zaskoczyła nas wczoraj, 12 marca. Legion Wolności Rosji (FRL), Batalion Syberyjski (SB) i Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) podały poprzez media społecznościowe, że przekroczyły granicę Federacji Rosyjskiej od strony Ukrainy i zaczynają zbrojne powstanie przeciwko reżimowi. Według ich relacji na terenie odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji toczyły się ciężkie walki, a wojska Putina uciekały. Buntownicy deklarowali, że chcą obalić reżim Putina. Powiadomiono o zdobyciu jednej przygranicznej wsi, rebelianci publikowali filmiki, na których widać było ich działania. Co dzieje się teraz, 13 marca rano? Na kanałach społecznościowych rosyjskich buntowników od kilkunastu godzin nie pojawiły się nowe wpisy, natomiast Ministerstwo Obrony Rosji podało, że najazdu siły zbrojne i służby bezpieczeństwa zabiły 234 bojowników. Kreml oskarżył o atak "reżim kijowski" i "ukraińskie formacje terrorystyczne". Jak dodali przedstawiciele władz, rebelianci stracili siedem czołgów i pięć pojazdów opancerzonych.

Buntownicy rosyjscy chcieli obalić reżim. "Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki"

"Centymetr po centymetrze odbierzemy reżimowi naszą ziemię. (...) Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - tak pisał 12 marca w swoim komunikacie Legion Wolność Rosji. W mediach społecznościowych widać było filmy z czołgami, na których powiewały flagi tej organizacji. "Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej. Można go wyeliminować tylko z bronią w ręku. Tej nocy zaczęliśmy spełniać tę obietnicę. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki" - ogłosił Batalion Syberyjski. Rosyjskie formacje przeciwników Putina działają pod dowództwem ukraińskim jako część jej armii. "Ale to są obywatele Rosji. W (swoim) domu mają prawo robić to, co uważają za stosowne. W tej sytuacji muszą bronić swoich praw obywatelskich i politycznych oraz wyzwolić swój kraj spod dyktatury Putina" - wyjaśnił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Anrij Jusow. Obwody biełgorodzki i kurski już wcześniej były obiektem ataków strony ukraińskiej. Teraz ma dojść do szerzej zakrojonej akcji w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji zaplanowanymi na 17 marca, a więc najbliższą niedzielę.

Sonda Czy zagrożenie ze strony Rosji jest poważne? Tak Nie Nie mam zdania

A tank of the Russian Volunteer Corps breaks through the defense of the Russian border. The video was published in the telegram channel of the Russian Volunteer Corps. pic.twitter.com/md1gWBMjIw— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

Russia claims it killed 234 fighters in attempted border incursionhttps://t.co/xecy6AOBPy pic.twitter.com/5P52JAN7e7— The Hill (@thehill) March 12, 2024

Jak przeczytasz te zagraniczne nazwy? Większość nie zdobędzie 10/10 Pytanie 1 z 10 Nawet najprostsze słowa mogą się okazać najtrudniejsze. Jak czytamy słowo TORTILLA (czyli popularny płaski meksykański placek)? Tortilla – tak jak piszemy, tak czytamy Tortila – przez jedno L Tortija Dalej