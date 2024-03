PILNE. Walki na granicy z Rosją, przeciwnicy Putina nacierają od Ukrainy. "Celem obalenie reżimu"

Rosyjskie formacje walczące przeciwko Putinowi przekroczyły granicę Federacji Rosyjskiej. "Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki"

Początek czegoś większego czy wysiłek, która nie skończy się powodzeniem? Dziś, 12 marca rano białoruska niezależna Nexta podała, powołując się na kanały opozycyjne na Telegramie, że wojskowe formacje rosyjskie utworzone przez przeciwników Władimira Putina zaczynają akcję zbrojną. Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski walczące po stronie Ukrainy głosiły, że przekroczyły granicę Federacji Rosyjskiej od strony Ukrainy i zaczynają zbrojne powstanie przeciwko reżimowi. Wkroczyły 12 marca rano do odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji. "Dzień dobry z granicy rosyjsko-ukraińskiej. (Podobnie) jak wszyscy nasi współobywatele, w Legionie marzymy o Rosji wolnej od dyktatury Putina. (...) Centymetr po centymetrze odbierzemy reżimowi naszą ziemię. (...) Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - napisał w komunikacie Legion Wolność Rosji. Obwody biełgorodzki i kurski już wcześniej były obiektem ataków strony ukraińskiej. Teraz ma dojść do szerzej zakrojonej akcji w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji zaplanowanymi na 17 marca, a więc najbliższą niedzielę.

"Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej"

W mediach społecznościowych widać filmy z czołgami, na których powiewają flagi Legionu Wolności Rosji. Wjechały one do obwodu biełgorodzkiego. "Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej. Można go wyeliminować tylko z bronią w ręku. Tej nocy zaczęliśmy spełniać tę obietnicę. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki" - ogłosił Batalion Syberyjski. Rosyjskie formacje przeciwników Putina działają pod dowództwem ukraińskim jako część jej armii. "Ale to są obywatele Rosji. W (swoim) domu mają prawo robić to, co uważają za stosowne. W tej sytuacji muszą bronić swoich praw obywatelskich i politycznych oraz wyzwolić swój kraj spod dyktatury Putina" - wyjaśnił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Anrij Jusow.

‼️ Ukrainian Diversionary Reconnaissance Group attempts to break through to Belgorod and Kursk regionsIt is claimed that fighters from the Russian Freedom Legion, the Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion have entered the Russian regions "as part of a joint… pic.twitter.com/TYEByWR7sk— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

🚨 BREAKING: Tanks with Russian Freedom Legion flags reportedly simultaneously entered both Belgorod and Kursk regions in Russia from Ukraine.The Legion is composed of Russian soldiers fighting on the side of Ukraine against the Kremlin. pic.twitter.com/CWoDrtTp1t— Igor Sushko (@igorsushko) March 12, 2024

The Freedom of Russia Legion have published a video of the alleged destruction of a Russian APC in the Belgorod region. pic.twitter.com/PhPUaVxGLm— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

