Seria wybuchów w Rosji. Są zabici i ranni. To zemsta Ukraińców?

at 16:43

W sobotę, 30 grudnia w rosyjskim mieście Biełgorod, znajdującym się niedaleko granicy z Ukrainą, doszło do serii wybuchów. Z najnowszych informacji wynika, że zginęło 14 osób, a ponad 100 zostało rannych. Według Rosjan eksplozje są efektem działania Sił Zbrojnych Ukrainy. Być może jest to zemsta za niedawny rosyjski atak rakietowy. Do sieci trafiły nagrania dokumentujące wybuchy w Biełgorodzie.