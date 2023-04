Wyciekły tajne dane z Pentagonu?! Tylu Rosjan miało zginąć na Ukrainie. To nie wszystko

W piątek "Wall Street Journal" poinformował, że ponad setka ściśle tajnych dokumentów różnych amerykańskich agencji została opublikowana w mediach społecznościowych. Dokumenty opublikowano m.in. na forach dyskusyjnych gry Minecraft w serwisie Discord. Dzień wcześniej dokumenty, dotyczące m.in. planów wyposażenia ukraińskich batalionów na potrzeby wiosennej kontrofensywy, pojawiły się na Twitterze i rosyjskich kanałach serwisu Telegram. Tvn24.pl dodaje, że dokumenty, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierały wysoce wrażliwe dane, głównie dotyczące wojny na Ukrainie. Dodatkowo zamieszczone zostały też materiały zawierające informacje do codziennych briefingów, które otrzymywali szef Pentagonu i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley. Większość z nich była oznaczona klauzulą "ściśle tajne" i wydawały się pochodzić z Agencji Wywiadu Obronnego (DIA) i Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

Były wysoki urzędnik Pentagonu Mick Mulroy uważa, że przecieki stanowią „znaczące naruszenie bezpieczeństwa państwa”. Zdaniem analityka może to wskazywać, że dokonał tego ktoś, kto – jak to ujął – „chciał zaszkodzić wysiłkom Ukrainy, USA i NATO”.

Portal „The Moscow Times” wskazał pięć najważniejszych informacji o armii Władimira Putina, które wynikają z ujawnionych dokumentów. Oszacowano tam, że nawet 43 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło na Ukrainie od początku 2023 r., zaś od początku inwazji w lutym 2022 r. szacowana całkowita liczba ofiar waha się między 189,5 a 223 tys. (dla porównania, w amerykańskich dokumentach podaje się 17,5 tys. zabitych żołnierzy ukraińskich od początku 2023 r. i od 124,5 do 131 tys. wszystkich poległych).

Wskazano ponadto, że amerykańskie dokumenty zawierają precyzyjne rosyjskie plany i daty ataków na ukraińską infrastrukturę i cele wojskowe – w tym elektrownie, mosty, magazyn dronów, punkty obrony przeciwlotniczej i ukraińskich żołnierzy. Co więcej, wydaje się, że rosyjscy wojskowi przyznają się coraz częściej do niepowodzeń – Centrum Kontroli Obrony Narodowej Sztabu Generalnego (NDCC) poinformowało w lutym, że jego siły na wschodniej Ukrainie mają „zmniejszoną zdolność bojową”.

Wydaje się również, że amerykański wywiad spenetrował niemal każdy rosyjski organ wojskowy: począwszy od Sztabu Generalnego, przez Ministerstwo Obrony i wywiad wojskowy GRU, aż po prywatnych najemników z Grupy Wagnera. Na koniec zwrócono również uwagę na fakt, że jeden ze ściśle tajnych dokumentów zawierał szczegółową strategię rosyjskiego Sztabu Generalnego dotyczącą zwalczania czołgów NATO, które mają przybyć na Ukrainę w kwietniu, za pomocą „stref ognia” o długim, średnim i krótkim zasięgu, objętych konkretną bronią i typami jednostek, a także poprzez szkolenie rosyjskich żołnierzy w zakresie słabości czołgów.

W poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zaznaczył, że władze wciąż próbują ocenić, jak ważne są dokumenty zamieszczone w sieci, ale podkreślił, że przynajmniej część z nich "została spreparowana".

We wtorek do sprawy odniósł się natomiast sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Zapewnił on, że "będziemy nadal badać i podnosić każdy kamień, dopóki nie znajdziemy źródła tego zjawiska i jego zakresu". Austin podkreślił, że Pentagon był świadomy, iż dokumenty zostały wysłane z datą 28 lutego i 1 marca, ale nie był pewien, czy istniały dane, które były wcześniej dostępne online. - Są to rzeczy, których dowiemy się, kontynuując dochodzenie - dodał.

