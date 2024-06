Wypadek polskiego autokaru w Niemczech! Szesnaście osób rannych

Łzy same stają w oczach

Poważny wypadek polskiego autokaru w Niemczech, 16 osób rannych, 6 w szpitalu. Pojazd wypadł z drogi, rozbite szkło poraniło pasażerów

Polski autokar uległ poważnemu wypadkowi na niemieckiej autostradzie! Jak podaje zeit.de, pojazd wiozący 59 pasażerów wypadł z trasy na autostradzie A4 między Hamburgiem a Berlinem, na wysokości miejscowości Blievenstorf. Wypadek wydarzył się w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie na wschodzie Niemiec. Droga została całkowicie zamknięta. Na razie wiadomo o szesnastu osobach poszkodowanych, na szczęście brak doniesień o osobach zabitych. Według zeit.de poszkodowani zostali głównie poranieni odłamkami szkła ze stłuczonych szyb.

Po tym, jak autokar wiozący 59 pasażerów z Polski wypadł z trasy, zderzył się z barierką a potem ze znakiem drogowym

Jak podaje niemiecka policja po tym, jak autokar wiozący 59 pasażerów z Polski wypadł z trasy, zderzył się z barierką a potem ze znakiem drogowym, przez co zostały zbite szyby na lewym boku pojazdu. To właśnie siedzący po tej stronie ludzie ucierpieli najbardziej, mają zwłaszcza obrażenia twarzy. Sześć osób trafiło do szpitali na terenie Niemiec, pozostałe zostały opatrzone na miejscu wypadku.

