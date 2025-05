Wyrok niekorzystny dla Ursuli von der Leyen! Chodzi o Covid-19

Ursula von der Leyen pisała tajemnicze SMS-y z prezesem Pfizera. Nie pokazała ich dziennikarzom, sąd przyznał im rację

Jest wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niekorzystny dla przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Ale na razie nieprawomocny. Chodzi o aferę z SMS-ami, które w 2022 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej wymieniała z prezesem koncernu Pfizer na temat kupna szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wszystko zaczęło się jeszcze w 2021 roku, kiedy pandemia koronawirusa była tematem numer jeden. Poważany dziennik "New York Times" ujawnił wtedy, że między przewodniczącą Komisji Europejskiej a Albertem Bourlą, szefem firmy farmaceutycznej Pfizer, jednego z głównych producentów szczepionki na Covid-19, były wymieniane jakieś SMS-y. W ramach umowy z gigantem farmaceutycznym Unia zarezerwowała 1,8 mln dawek szczepionki.Treść wiadomości nie została ujawniona, ale dziennikarze zwrócili się do Komisji o dostęp do wiadomości. Dostępu tego nie uzyskali. Dziennikarze "New York Times" uznali, że KE nie ujawniając SMS-ów złamała prawo określane przez rozporządzenie europejskie z 2001 roku dotyczące publicznego dostępu do dokumentów trzech głównych instytucji Unii Europejskiej: Komisji, Rady i Parlamentu. Wiceszefowa KE Viera Jurova stwierdziła, że komunikaty "krótkotrwałe i efemeryczne" nie są archiwizowane i zasady publicznego dostępu ich nie dotyczą.

"KE nie wyjaśniła w wystarczającym stopniu, czy żądane wiadomości tekstowe zostały usunięte"

Ponieważ dziennikarze nic nie wskórali, sprawa skończyła się w sądzie. Sąd UE, niższa instancja TSUE stwierdził, że Komisja Europejska nie powinna była poprzestać na stwierdzeniu, że nie ma już żadnych SMS-ów, więc nie ma czego ujawniać. "KE nie wyjaśniła w wystarczającym stopniu, czy żądane wiadomości tekstowe zostały usunięte i czy w takim przypadku usunięcie miało miejsce dobrowolnie czy automatycznie lub czy telefon komórkowy przewodniczącej został tymczasem wymieniony" - ogłosili sędziowie z Luksemburga. Sąd uznał też, że przedstawione przez dziennikarzy poszlaki wskazujące na istnienie SMS-ów są przekonujące.

La plus haute juridiction de l'UE a annulé la décision de la Commission de refuser au journal New York Times l'accès aux messages échangés entre la présidente Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer Albert Bourla. #EuropeNews https://t.co/B4zaGdYmJ7— euronews en français (@euronewsfr) May 14, 2025

