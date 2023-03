Wystarczy, że Putin zrobi TO i od razu trafi do aresztu! Na Kremlu gorączkowo szukają następcy

To on pichcił na Kremlu. "Jeśli zechcą zabić Putina, najpierw zmienią mu kucharza"

Cały świat komentuje piątkową decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina. W sobotę, 18 marca, główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i dla Rwandy, Carla Del Ponte, wytłumaczyła, czym to skutkuje. "Wystarczy, że Putin zrobi jeden krok poza granice Rosji i trafi do więzienia w Hadze" - powiedziała. W wywiadzie dla "La Repubblica" tłumaczyła, że nakaz mocno utrudni Putinowi życie.

Putin nie może się ruszyć z Rosji

"Nie może wziąć udziału w jakimkolwiek szczycie międzynarodowym. Bezsprzecznie nakaz aresztowania definitywnie nadszarpuje jego wizerunek publiczny. Dzisiaj w Rosji pozostaje on prezydentem, ale jest jasne, że ciężkie zarzuty wobec Putina mogą odegrać przeciwko niemu polityczną rolę" - oceniła. Dodała też, że nakaz jest bardzo ważny w kontekście przyszłości. "Nareszcie osiągnięto pierwszy bardzo ważny cel. Jest to tylko wstępny krok do postawienia mu niezliczonej ilości innych zarzutów w sprawie przestępstw, o które powinien zostać oskarżony".

Rosyjskie elity szukają następcy Putina

Zdaje się, że po piątkowych rewelacjach na Kremlu zawrzało. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow przekazał w sobotę za pośrednictwem serwisu zn.ua, że Kreml niepokoi się decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego. "W wieżach Kremla panuje coraz większe niezadowolenie z powodu tego, co się dzieje. Oni w coraz ciemniejszych barwach widzą własne perspektywy, czyli katastrofę geopolityczną reżimu Putina. Mówi się już nawet o poszukiwaniu następcy Putina i to bynajmniej już nie Putin go szuka" - powiedział.

International Criminal Court issues warrant of arrest for Putin. The historic decision, from which historical responsibility will begin. pic.twitter.com/cUW0WbeGKJ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2023

