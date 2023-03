Zgwałcili matkę na oczach córki, potem wykorzystali 4-latkę. "Mówili, że zrobią z niej kobietę"

Katastrofa na drodze! Furgonetka wjechała w ludzi. 2 osoby nie żyją, wielu rannych. Sprawca zrobił to celowo?! [ZDJĘCIA]

O ukraińskim dochodzeniu w sprawie zbrodni seksualnych rosyjskich żołnierzy w podkijowskich Browarach poinformowała we wtorek, 14 marca, agencja Reutera, powołując się na akta sprawy. W stan oskarżenia postawiono dwóch snajperów, którzy zgodnie z ustaleniami prokuratury generalnej, zgwałcili tam kobietę na oczach jej czteroletniej córki i męża, którego wcześniej pobili. Z akt wynika, że "mężczyzna miał zostać pobity metalowym garnkiem, a następnie zmuszony, by na kolanach obserwować, jak żołnierze gwałcili jego żonę. Jeden z nich miał powiedzieć do małej dziewczynki, że »zrobi z niej kobietę« przed tym, jak została wykorzystana" - podaje Reuters.

Wojna na Ukrainie. Prokuratura ściga brutalnych gwałcicieli

Wiadomo, że żołnierze, o których mowa mieli 28 i 32 lata. Starszy nie żyje, tożsamość młodszego została ustalona: to niejaki Jewgienij Czernokniżnyj. Obaj należeli do 15 Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. Razem z innymi dokonali gwałtów w czterech domach w Browarach. Zrobili to w marcu 2022 roku. Zawsze byli pijani.

Wojna na Ukrainie. Dziesiątki tysięcy rosyjskich zbrodni wojennych

W sumie prokuratura ściga sześć osób. "Żołnierze mieli dopuścić się m.in. gwałtów na 41-letniej ciężarnej kobiecie i na 17-latce. W innym domu dokonali zbiorowego gwałtu na 15-letniej dziewczynce i jej matce" - czytamy. Jak podaje PAP, ofiary gwałcicieli przeżyły. "Biuro prokuratora generalnego bada 71 tys. doniesień o zbrodniach wojennych, popełnionych od 24 lutego 2022 r." - pisze Reuters.

“The soldiers were drunk and smiling. One said to the man whose mother was raped: ‘Look what your mother’s doing’.”Ukraine has become the first country to begin prosecuting Russian soldiers accused of rape during active conflict. Dispatch from Kyiv 🔓https://t.co/T02B3Obt3Q— Telegraph Global Health Security (@TelGlobalHealth) March 14, 2023

