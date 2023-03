i Autor: AP

Z Putinem jest bardzo źle?

Ledwo żywy Putin wściekły na wynik Oscarów! "Aż go rozbolał brzuch!"

Niedzielna gala rozdania Oscarów przeszła już do historii. Ceremonia, która tym razem obyła się bez większych skandali i wpadek, nie każdemu się jednak podobała. U Władimira Putina na przykład wywołała prawdziwą wściekłość. "To plucie nam w twarz" - mówił podobno, trzęsąc się ze złości. A w jego stanie raczej nie powinno się ulegać tak silnym emocjom. Co go tak rozjuszyło?