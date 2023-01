Kochliwa amerykańska nauczycielka odpowie za swój gorący romans z nieletnim. Cali Heikes została aresztowana po tym, jak 20 stycznia do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Nebrasce wpłynęło zgłoszenie o tym, że pozostaje w związku seksualnym z uczniem. Śledztwo wszczęte w tej sprawie przez biuro szeryfa hrabstwa Wayne potwierdziło te doniesienia.

Wywoziła nastolatka na cmentarz, żeby uprawiać z nim seks

Kochanków przyłapano na tym, jak każde w swoim aucie, opuszczało teren cmentarza Winside. Potem na jaw wyszło, że nauczycielka trzy razy w tygodniu zabierała chłopaka na ten właśnie cmentarz, by tam uprawiać z nim seks. W toku śledztwa okazało się również, że 25-latka czasami zakradała się do jego domu na miłosne igraszki. Pisała też do niego wiadomości tekstowe, w których opisywała, co z nim zrobi następnym razem. Nastolatek z kolei ponoć zapytał rodziców, co oni na to, gdyby spotykał się z 25-letnią kobietą.

20 lat za gorący romans z uczniem?

"Daily Star" zwraca uwagę, że choć zgodnie z obowiązującym w Nebrasce prawem, seks jest legalny od 16. roku życia, to stosunek seksualny między uczniem a nauczycielem zawsze jest przestępstwem. Jeśli Cali Heikes zostanie skazana, grozi jej nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Authorities arrested Cali Heikes, 25, of Winside, on Sunday. No charges were filed by Wednesday. https://t.co/OBrrorGtJk— Lincoln Journal Star (@JournalStarNews) January 27, 2023

