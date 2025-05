Z OSTATNIEJ CHWILI: Rozpoczęło się konklawe 2025 – kardynałowie złożyli przysięgę w Kaplicy Sykstyńskiej

Kulisy narodzin pontyfikatu. Co dzieje się, zanim świat pozna papieża?

Cisza przed białym dymem. Kardynał Dolan wchodzi do konklawe 2025 i żegna się z wiernymi

Procesja do Kaplicy Sykstyńskiej – jak wygląda rozpoczęcie konklawe 2025?

W środę, 7 maja 2025 roku, w Watykanie rozpoczęło się konklawe po śmierci papieża Franciszka. Uroczysta procesja 133 kardynałów-elektorów ruszyła z Kaplicy Paulińskiej w Pałacu Apostolskim do Kaplicy Sykstyńskiej – miejsca historycznego i pełnego symboli.

Kardynałowie byli ubrani w tzw. strój chórowy – czerwone sutanny, mucety, piuski i birety. Procesji towarzyszył hymn „Veni Creator Spiritus” – błaganie o światło i prowadzenie Ducha Świętego, które od wieków rozpoczyna papieskie konklawe.

Jak brzmi przysięga kardynałów podczas konklawe papieża Franciszka?

Po wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej każdy z elektorów wypowiedział słowa przysięgi na wierność konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Universi Dominici Gregis”. Przysięga obejmuje zobowiązanie do bezwzględnej tajemnicy, posłuszeństwa i gotowości do przyjęcia urzędu papieskiego – jeśli przypadnie danemu kardynałowi.

„Przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy (...), a jeśli którykolwiek z nas zostanie wybrany Biskupem Rzymu, dołoży starań, by wiernie wypełniać munus Petrinum (...), bronić praw duchowych i doczesnych Stolicy Świętej”.

Według watykańskich źródeł, dym z komina Kaplicy Sykstyńskiej może pojawić się około godz. 19:00–19:30. Jeśli będzie czarny – oznacza brak wyboru. Jeśli biały – świat usłyszy słynne „Habemus Papam”.

