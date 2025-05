Cisza przed białym dymem. Kardynał Dolan wchodzi do konklawe 2025 i żegna się z wiernymi

– This is the day we enter the conclave. I’m about to go into the Domus Sanctae Marthae, named after St. Martha, who took care of hospitality for Jesus. (Dziś wchodzimy do konklawe. Właśnie udaję się do Domu Świętej Marty, nazwanego na cześć św. Marty, która gościła Jezusa)

– We leave here and go over to the Sistine Chapel every day for prayers and voting, but this is where we reside. (Stąd codziennie będziemy udawać się do Kaplicy Sykstyńskiej na modlitwy i głosowania, ale tu mieszkamy)

– I won’t be able to talk to you until you see the white smoke. Keep us in your prayers! (Nie będę mógł się z wami kontaktować, dopóki nie zobaczycie białego dymu. Módlcie się za nas!)