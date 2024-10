To zdjęcie satelitarne obiegło sieć. Trupia czaszka nad Ameryką

Steven Seagal, który rosyjskie i serbskie obywatelstwo (choć urodził się w amerykańskim mieście Lansing), był jednym z najpopularniejszych amerykańskich aktorów kina akcji w latach 80. i 90. Pisał scenariusze, produkował i reżyserował filmy, w których grał głównych bohaterów. Pomagał mu w tym fakt, że zna dalekowschodnie sztuki walki – aikido, judo, karate, kendo i kung-fu. Od 2016 roku emerytowany aktor jest przedstawicielem rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych ds. relacji z USA w dziedzinie kultury, sztuki i kontaktów młodzieży.

Stevenowi Seagalowi udało się zaprzyjaźnić z Władimirem Putinem. Z tego też powodu w 2022 roku aktor pokusił się o wygłoszenie kilku miłych słów w kierunku prezydenta Rosji z okazji jego 70. urodzin. - Obecnie żyjemy w bardzo trudnych czasach, a ja mam wielką nadzieję i modlę się o to, aby dostał wsparcie, miłość i szacunek, których potrzebuje. Mam nadzieję, że wszystkie utrapienia, które obecnie trwają, wkrótce się skończą i będziemy żyć w świecie pokoju - przekazał wówczas w specjalnym nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych. Rosyjski prezydent docenia lojalność Seagala. W 2023 roku odznaczył go Orderem Przyjaźni, natomiast w tym roku zaprosił go na inaugurację swojej kolejnej kadencji prezydenckiej.

Teraz agencja RIA Novosti poinformowała, że w 2022 roku aktor wystosował specjalny list do prezydenta Rosji. Miał on w nim "wyrazić gotowość do śmierci za niego i za Rosję". Jak czytamy:

- Będę stał u boku mojego prezydenta, będę walczył za mojego prezydenta i jeśli będzie to konieczne, umrę za mojego prezydenta

Sprawę skomentował sam Seagal, który bynajmniej nie wyparł się autorstwa tegoż listu. - Napisałem list i upewniłem się, że dotrze on do prezydenta - przyznał, dodając po chwili, że "SWO (Wojskowa Operacja Specjalna) to 'wojna dobra ze złem'". - Wierzę, że Bóg jest po naszej stronie, dlatego wygramy - stwierdził.

