Najpierw namiętne chwile, a potem krwawy mord! Te przerażające sceny rozegrały się w brazylijskim mieście Caconde. Mieszkało tam małżeństwo, Marcos Paulino i Tatiele de Cassia. Byli niespełna rok po ślubie, gdy doszło do niewyobrażalnego dramatu. Początkowo nic go nie zapowiadało. Małżonkowie zwarli się w miłosnym uścisku i w pewnym momencie kobieta... ugryzła mężczyznę w palec! Nie spodziewała się, że to zdarzenie zakończy jej życie. Ale z jakichś powodów jej mąż wściekł się z powodu tego incydentu. Niezrównoważony Marcos Paulino postanowił, że małżonka zapłaci życiem za ugryzienie, które zabolało go w chwili uniesień!

Policja: "Kiedy się przebrała, wróciła do łóżka i zasnęła, dźgnął ją w szyję i klatkę piersiową”

Jak potem zeznał mężczyzna, poczekał na chwilę, w której żona zaśnie. Zakradł się do małżeńskiego łoża z wielkim nożem i dźgał kobietę w szale! 38-letnia Tatiele de Cassia zginęła od ciosów w szyję i klatkę piersiową. Po zbrodni Brazylijczyk uciekł, ale po paru dniach postanowił sam zgłosić się na policję. W domu funkcjonariusze znaleźli ciało zamordowanej żony, męża aresztowano. "Poczekał, aż zaśnie, i zaatakował ją nożem kuchennym. Kiedy się przebrała, wróciła do łóżka i zasnęła, dźgnął ją w szyję i klatkę piersiową, aż zabił” – powiedział brazylijskiemu portalowi G1 szef lokalnej policji Joao Delfino. Za mord Marcosowi Paulino grozi w Brazylii od 12 do 30 lat więzienia.

