Zabiła 6-latkę i podrzuciła matce jej zwłoki w beczce! Powodem kłótnia o kochanka

Ciało 6-latki znalezione w beczce! Dziewczynka została zamordowana. Zarzut zabójstwa dla kochanki ojca dziecka

"Zostałaś nam dana na sześć cudownych lat. Byłaś więcej niż idealna. Twój piękny delikatny głos, radosny charakter, sposób, w jaki tańczyłaś, w jaki się śmiałaś, tak subtelna i wrażliwa. Nikt nie powinien nigdy przechodzić przez coś takiego, co przeżywają matka i ojciec, którzy muszą pochować własne dziecko". W taki sposób rodzina pożegnała Bellę Fontnelle (+6 l.). Dziewczynka zginęła w okrutny sposób i wiele wskazuje na to, że motywem zbrodni była zwykła zazdrość o kochanka! Wszystko zaczęło się 26 kwietnia rano w Harahan w amerykańskim stanie Luizjana. Pewien mężczyzna zgłosił na policji zaginięcie swojej córki Belli oraz swojej parnerki, Hanny Landon (43 l.). Policja sprawdziła między innymi posesję biologicznej matki Belli, Jennifer Zeledon. Przed jej domem stała beczka i funkcjonariusze zajrzeli również do niej. W środku ujrzeli zwłoki poszukiwanego dziecka...

Motywem zbrodni konflikt między dwiema kobietami o mężczyznę? Podejrzana aresztowana pod zarzutem zabójstwa

Tymczasem Hanna Landon zgłosiła się sama na policję. Poprosiła, by odwieźć ją do szpitala. A nagranie z monitoringu pokazało, że osoba bardzo podobna do Landon przyciągnęła osobiście pod dom matki dziewczynki beczkę z ciałem i zostawiła ją tam, najwyraźniej z zamiarem, by kobieta odkryła zwłoki własnego dziecka. Landon została aresztowana pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Motyw zbrodni nie jest jasny, ale jak pisze m.in. Daily Mail, dokumenty rozwodowe wskazują na konflikt między matką Belli a kochanką jej ojca. Między kobietami doszło nawet do bijatyki na oczach dzieci. Śledztwo trwa.

Very disturbing story: Hannah Landon is accused of murdering her boyfriend’s 6 year old daughter, Bella Fontenelle. Landon killed the child and placed her remains in a bucket. She walked the bucket to the child’s mother’s home and left it on the front lawn. pic.twitter.com/T9ZwSBHERG— Dingleberry Finn 🌶 (@thesquanchy420) April 27, 2023

⚠️ Disturbing Story : Hannah Landon (43) allegedly killed her boyfriend’s 6-year-old daughter, Bella Fontenelle, stuffed her body in a bucket, & used a wagon to drop her off in the biological mother’s yard.” I’ve linked the article from @lawcrimenews if you’d like more details ➡️… pic.twitter.com/B1jTvIWery— True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) April 28, 2023

