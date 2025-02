Zachód nie mówił prawdy o wojnie na Ukrainie? Niepokojące słowa sekretarza stanu USA

Sekretarz stanu USA: "Wmówiliśmy ludziom, że Ukraina będzie w stanie nie tylko pokonać Rosję, ale zniszczyć Putina"

Kiedy Władimir Putin niemal trzy lata temu najechał na Ukrainę, początkowo wielu obawiało się, ze błyskawicznie ją zajmie, a nawet zagrozi kolejnym krajom. Potem okazało się, że Ukraina zaskakująco skutecznie się broni. Rosyjski dyktator nie zajął Kijowa, nie obalił ukraińskich władz, ale do dziś pomału zajmuje kolejne ziemie i sytuacja od dawna wydaje się co najmniej patowa mimo płynącej szerokim strumieniem zachodniej pomocy. Co teraz? Wypowiedział się na ten temat sekretarz stanu USA. Marco Rubio w "The Megyn Kelly Show". Potępił agresję Rosji na Ukrainę, ale jednocześnie stwierdził, że prawda jest taka, iż Kijów nie jest w stanie pokonać Rosji, o czym jego zdaniem "nieuczciwie" władze zachodnich krajów przekonywały swoje społeczeństwa.

Marco Rubio uważa, że ugoda z Putinem jest nieuchronna. "Obie strony konfliktu będą musiały pójść na kompromis"

"Ale nieuczciwość, która istniała, polegała na tym, że w jakiś sposób wmówiliśmy ludziom, że Ukraina będzie w stanie nie tylko pokonać Rosję, ale zniszczyć (Putina), zepchnąć go z powrotem do tego, jak wyglądał świat w 2012 lub 2014 roku, zanim Rosjanie zajęli Krym" — powiedział Marco Rubio. Jak dodał sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa powiedział, że USA obecnie "finansują impas". "Sieć energetyczna jest niszczona. Ktoś będzie musiał zapłacić za całą tę odbudowę. A ilu Ukraińców opuściło Ukrainę (i teraz) mieszka w innych krajach? Mogą nigdy nie wrócić. Przyszłość narodu wisi na włosku w tej kwestii. Obie strony konfliktu będą musiały pójść na kompromis" - powiedział.

Sonda Czy Ukraina wygra wojnę z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

⚡️ 'Dishonest' to suggest Ukraine could have fully defeated Russia, retake Crimea, Rubio says.The U.S. secretary of state said that the war "set (Ukraine) back 100 years" and called for a swift resolution.https://t.co/r6JpivhMiI— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 31, 2025

Autor:

QUIZ. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej Pytanie 1 z 10 Desant na której plaży, podczas lądowania aliantów w Normandii, był najkrwawszy? na plaży Omaha na plaży Juno na plaży Utah Następne pytanie