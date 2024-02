Zaginiona 11-latka nie żyje! Tragiczne informacje o przyczynie śmierci

Zaginiona dziewczynka nie żyje. Lekarze ujawnili, jak zginęła 11-letnia Audrii Cunningham zamordowana przez przyjaciela rodziny

Ta sprawa wstrząsnęła niewielkim miasteczkiem Livingston i całym Teksasem. Mała, radosna dziewczynka najpierw zaginęła w drodze z domu do szkolnego autobusu, a po sześciu dniach poszukiwań znaleziono jej ciało wrzucone przez mordercę do rzeki. Teraz lekarze sądowi hrabstwa Harris podczas konferencji prasowej ujawnili przyczynę śmierci 11-letniej zamordowanej Audrii Cunningham. Dziewczynka zmarła w wyniku tępego urazu głowy, a jej ciało było obciążone dużym kamieniem, który przywiązano do zwłok, by nie wypłynęły. Aresztowany w tej sprawie 42-latek usłyszał zarzut morderstwa.

Zarzut morderstwa usłyszał 42-letni recydywista i neonazista, który w przeszłości odpowiadał za napastowanie nieletnich

Audrii Cunningham z hrabstwa Polk w Teksasie w czwartek, 15 lutego o godzinie siódmej rano wyszła z domu. Miała wsiąść do szkolnego autobusu i pojechać do szkoły. Ale nigdy tam nie dotarła. Rodzice zaczęli poszukiwania, gdy dziecko nie wróciło do domu, zawiadomiono policję. Okazało się, że Audrii w ogóle nie wsiadła do szkolnego autobusu. Ślad urywał się gdzieś między przystankiem a domem. Wkrótce dokonano przerażającego odkrycia nad jeziorem Livingston. W pobliżu tamy leżał plecak z motywem Hello Kitty, który miała przy sobie 11-latka w chwili zaginięcia. Po dziewczynce nie było śladu... Policja wkrótce ogłosiła, że zatrzymała jedną osobę, która może mieć związek z zaginięciem dziecka. Niestety, 42-letni Don Steven McDougal to znany policji recydywista, a jak teraz pisze amerykańska prasa, w tym New York Post, neonazista, który w przeszłości odpowiadał za napastowanie nieletnich, a ostatnio przyjaźnił się z rodziną Audrii i mieszkał w przyczepie kempingowej za ich domem. Nie był to pierwszy raz, gdy podwoził 11-latkę do szkoły lub odprowadzał ją.

"Nagranie wideo i dane z telefonu komórkowego wskazują, że McDougal znajdował się w trzech związanych ze sprawą miejscach"

Don Steven McDougal został najpierw aresztowany pod niepowiązanym ze sprawą zarzutem napaści, ale dowody także w sprawie Audrii jednoznacznie przemawiały przeciwko niemu. Kamień przywiązał do zwłok dziewczynki przy pomocy liny - identycznej z tą, jaką odnaleziono w jego samochodzie. W dniu zaginięcia Audrii podwoził ją samochodem do przystanku, gdzie miała wsiąść do szkolnego autobusu. "Nagranie wideo i dane z telefonu komórkowego wskazują, że McDougal znajdował się w trzech związanych ze sprawą miejscach", także tym blisko rzeki Trinity, gdzie odnaleziono ciało Audrii, informuje CNN.

