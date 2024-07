Zaginiony 19-latek odnaleziony?! Można mówić o przełomie

Zaginiony na Teneryfie turysta odnaleziony? Hiszpańska policja poinformowała o bardzo prawdopodobnym przełomie w sprawie 19-letniego Jaya Slatera

Miesiąc temu, 17 czerwca, na Teneryfie zaginął młody brytyjski turysta. Jay Slater (19 l.) z Oswaldtwistle w Lancashire poleciał na Wyspy Kanaryjskie na festiwal muzyczny. Feralnego dnia o godzinie 8:50 rano wykonał niespodziewany telefon do swojej znajomej. Powiedział, że zgubił się w rejonie Parku Narodowego Teno i miejscowości Masca, a w telefonie zostało mu zaledwie 1 proc. baterii. Potem kontakt z chłopakiem urwał się na dobre. Znajoma powiadomiła rodzinę Jaya, a oni policję. Ale poszukiwania nic nie dały. Co mogło się z nim stać? Teren jest górzysty i trudny, nastolatek mógł spaść w jakąś przepaść. Policja na początku lipca temu przerwała poszukiwania z braku jakichkolwiek śladów, ale śledztwo trwało. Teraz podano nowe, dramatyczne informacje w sprawie tego tajemniczego zaginięcia. Jest bardzo prawdopodobne, że w tej głośnej sprawie doszło do przełomu.

"Wszystko wskazuje na to", że jest to zaginiony mężczyzna - powiedzieli funkcjonariusze z Teneryfy

Niestety, wszystko wskazuje na to, że Jay Slater, który zniknął bez śladu 17 czerwca na Teneryfie, nie żyje. W odludnym wąwozie hiszpańska policja znalazła ludzkie szczątki. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że to ciało 19-latka, podobno to już czysta formalność. "Wszystko wskazuje na to", że jest to zaginiony mężczyzna - powiedzieli funkcjonariusze z Teneryfy. Pokazali też w mediach społecznościowych film z poszukiwań. Widać na nim trudny, niedostępny górski teren pełen zarośli, stromych klifów i skał. "Odkrycie było możliwe dzięki niestrudzonemu i dyskretnemu przeszukaniu prowadzonemu przez Straż Obywatelską w ciągu tych 29 dni" - podała Straż (Guardia Civil) z Teneryfy. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie, że znaleziono ciało Jaya Slatera.

