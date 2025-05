Pociąg potrącił grupę ludzi. Dwie osoby nie żyją, jedna wpadła do wody

Do wypadku doszło około godziny 20:26 czasu lokalnego, gdy Cuauhtémoc opuszczał port w Nowym Jorku. Według wstępnych ustaleń, jednostka utraciła zasilanie w trudnych warunkach wodnych, co doprowadziło do kolizji z mostem Brooklińskim. Na pokładzie znajdowało się 277 osób, w tym kadetów i członków załogi.

Obaj kadeci znajdowali się na jednym z masztów w momencie uderzenia. Wideo z miejsca zdarzenia pokazuje marynarzy w ceremonialnych mundurach, próbujących utrzymać się na masztach tuż przed kolizją.

Prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum, wyraziła głęboki żal z powodu tragedii i złożyła kondolencje rodzinom ofiar. Meksykańska marynarka wojenna zapewniła o pełnym wsparciu dla poszkodowanych i ich bliskich oraz o przeprowadzeniu szczegółowego śledztwa w sprawie incydentu.

Una vez más, la negligencia cobra factura: la colisión del Buque Escuela Cuauhtémoc dejó un saldo de 19 heridos —cuatro de ellos graves— y siete personas desaparecidas. Minutos antes era usado para la propaganda de la elección judicial en #México pic.twitter.com/iLM9uem1gc— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) May 18, 2025

Most Brookliński, mimo widocznych uszkodzeń masztów statku, nie doznał poważnych uszkodzeń strukturalnych. Ruch na moście został tymczasowo wstrzymany, ale po inspekcji wznowiono go tego samego wieczoru.

Cuauhtémoc, nazwany na cześć ostatniego azteckiego władcy, to żaglowiec szkoleniowy meksykańskiej marynarki wojennej, zbudowany w 1982 roku. Statek regularnie uczestniczy w międzynarodowych rejsach szkoleniowych i reprezentacyjnych. Obecny rejs, rozpoczęty 6 kwietnia z Acapulco, obejmował odwiedziny w 22 portach w 15 krajach. Wizyta w Nowym Jorku była częścią obchodów 200-lecia niepodległości Meksyku.