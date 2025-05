Dwie osoby nie żyją, jedna wpadła do wody. Tragedia na moście kolejowym

i Autor: Shutterstock

Tragedia na moście kolejowym

Pociąg potrącił grupę ludzi. Dwie osoby nie żyją, jedna wpadła do wody

Dwie osoby zginęły, a jedna uznawana jest za zaginioną po tym, jak w niedzielę (18.05) wieczorem pociąg potrącił grupę pieszych w amerykańskim mieście Fremont w północnym Ohio. Do tragedii doszło około godziny 19 na moście kolejowym - informuje "The New York Times".