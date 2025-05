Piękna influencerka zabita na streamie! Miała tylko 23 lata

Co naprawdę stało się między Kate a Meghan? "Obie płakały"

Młoda meksykańska influencerka Valeria Marquez, znana z filmów o urodzie i makijażu, została bezczelnie zastrzelona podczas transmisji na żywo na TikToku. Do zdarzenia doszło we wtorek 23 maja w mieście Zapopan. Według informacji podanych przez The Guardian, tragedia wydarzyła się w salonie kosmetycznym, w którym pracowała 23-latka.

Na krótko przed morderstwem Valeria prowadziła transmisję na żywo na TikToku. Siedziała przy stole z pluszową zabawką. Słychać było, jak mówiła: „Nadchodzą”, zanim głos w tle zapytał: „Hej, Vale?”

„Tak?” – odpowiedział Márquez, tuż przed wyciszeniem dźwięku w transmisji na żywo.Chwilę później została zastrzelona. Według The Guardian, ktoś najwyraźniej odebrał jej telefon, a jego twarz na krótko pojawiła się na transmisji na żywo, zanim film się zakończył.

Valeria Márquez, która miała prawie 200 000 obserwujących na Instagramie i TikToku, powiedziała wcześniej na transmisji na żywo, że ktoś przyszedł do salonu, gdy jej nie było, z „drogim prezentem”. Influencerka wydawała się zaniepokojona i powiedziała, że ​​nie zamierza czekać, aż ta osoba wróci.

Została zabita, bo była kobietą?

Według The Guardian, śmierć 23-letniej Valerii Márquez jest badana jako femicyd – zabójstwo kobiety lub dziewczynki ze względu na płeć – powiedział prokurator stanu Jalisco w oświadczeniu wydanym we wtorek wieczorem.

Femicyd może obejmować poniżającą przemoc, wykorzystywanie seksualne, związek z mordercą lub wystawienie ciała ofiary w miejscu publicznym, zgodnie z meksykańskimi władzami.

The Guardian informuje, że Meksyk jest na równi z Paragwajem, Urugwajem i Boliwią krajami o czwartym najwyższym wskaźniku zabójstw kobiet w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, według najnowszych danych komisji ekonomicznej ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów, z 1,3 takich zgonów na każde 100 000 kobiet w 2023 r.

Jalisco zajmuje szóste miejsce wśród 32 stanów Meksyku, w tym Mexico City, pod względem liczby zabójstw, z 906 odnotowanymi tam od początku kadencji prezydent Claudii Sheinbaum w październiku 2024 r., według danych firmy konsultingowej TResearch.

