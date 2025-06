Trump zabronił wjazdu do USA obywatelom 12 państw! Czy Polska jest na liście?

Poszukiwania prowadzone od poniedziałku

Akcja trwała od poniedziałku do piątku (2–6 czerwca) i objęła ponad 20 nieruchomości położonych pomiędzy miastem Lagos a plażą Praia da Luz, gdzie w 2007 roku zniknęła Madeleine McCann. Użyto m.in. georadaru, a działania koncentrowały się na ruinach, studniach oraz zbiornikach wodnych.

Jak podały portugalskie media, operacja została zakończona przed czasem, co może świadczyć o braku przełomu w sprawie. Według telewizji SIC, do piątku nie potwierdzono doniesień o zabezpieczeniu jakichkolwiek dowodów.

Podejrzany od lat ten sam

Głównym podejrzanym w śledztwie pozostaje 47-letni Christian Brueckner – obywatel Niemiec, który w przeszłości wielokrotnie przebywał w Algarve - przekazała portugalska stacja SIC. Według śledczych to on miał porwać i zamordować dziewczynkę w pobliżu Praia da Luz. Brueckner aktualnie odsiaduje wyrok siedmiu lat więzienia za gwałt na 72-letniej turystce ze Stanów Zjednoczonych, do którego doszło w 2005 roku, również w Algarve. Został skazany po wieloletnim śledztwie.

Czytaj też: Matka Iwony Wieczorek apeluje do mordercy swojej córki. "Ja mu bardzo współczuję"

Zniknięcie, które wstrząsnęło Europą

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku, mając zaledwie 3 lata. Wraz z rodziną spędzała wakacje w domku letniskowym przy Praia da Luz. W chwili zaginięcia rodzice dziewczynki przebywali w pobliskiej restauracji z przyjaciółmi.

Sprawa od początku budziła ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie. Przez lata podejmowano liczne próby wyjaśnienia okoliczności zaginięcia, jednak do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, co stało się z dziewczynką.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.