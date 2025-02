Zamach na spowiednika Putina?! Rosja obwinia Ukrainę

Rosja ogłosiła, że planowano zamach na spowiednika Władimira Putina. Kreml twierdzi, że to ukraiński spisek, Ukraina zaprzecza

Ukraińskie służby próbowały zabić spowiednika Putina - takie oskarżenia sformułowała Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB). Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dodał, że organizatorem całej akcji był "reżim w Kijowie", jak Rosjanie od wybuchu wojny na Ukrainie nazywają ukraińskie władze z Wołodymyrem Zełenskim na czele. Strona ukraińska kategorycznie zaprzecza wszystkim tym oskarżeniom, nazywając je "kłamstwem" i "absurdem". Chodzi o Tichona Szewkunowa, nieoficjalnie nazywanego spowiednikiem rosyjskiego dyktatora. To biskup Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, jest metropolitą symferopolskim i krymskim. Według FSB zatrzymano dwie osoby, które przyznały się do planowania ostatecznie udaremnionego zamachu. Mają to być obywatel Rosji i obywatel Ukrainy. Jeden z nich to asystent kapłana. Wcześniej niezależna "Nowaja Gazieta" informowała, że do moskiewskiego aresztu trafiło w połowie lutego dwóch seminarzystów i prawdopodobnie właśnie oni zdaniem FSB są niedoszłymi zamachowcami.

Ukraina odrzuca oskarżenia i przyznaje się do innych ataków. Zniszczone rafineria i magazyn amunicji termobarycznej

"Walczymy zgodnie z zasadami wojny i prawa międzynarodowego" - przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Andrij Jusow, odrzucając rosyjskie oskarżenia i organizowanie zamachu na spowiednika Putina. Tymczasem Ukraina przyznała się do paru zupełnie innych ataku. „W nocy 28 lutego Siły Obrony Ukrainy zniszczyły magazyn amunicji termobarycznej rosyjskich najeźdźców na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego, w pobliżu miejscowości Selidowe” – przekazano w komunikacie ukraińskiej armii. Inne zaatakowane obiekty to m.in. rafineria ropy naftowej Iljinska w Kraju Krasnodarskim, zaopatrująca wojska Putina.

Russia’s Federal Security Service (FSB) announced on Friday that it had foiled an attack on Metropolitan Tikhon of Simferopol and Crimea, a high-profile Russian priest believed to be Vladimir Putin’s personal confessor. ⤵️📹: Izvestiya pic.twitter.com/ONsHA7Bz6b— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 28, 2025

