Władimir Putin rządzi Rosją już od ćwierci stulecia, a od lutego 2022 roku wiemy już, jakie jest jego prawdziwe oblicze i do czego jest zdolny. Nie brakuje ludzi, którzy - delikatnie mówiąc- nie życzą dobrze rosyjskiemu dyktatorowi. Czy miał miejsce jakiś zamach na Putina? Tak i to niejeden - ujawnił w sobotę, 13 lipca szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow portalowi Nowoje Wriemia. Jakie były skutki tych zamachów na Władimira Putina? Zamachy nie powiodły się - powiedział Budanow. Jak dodał, Rosjanie nie chcą końca rządów Putina, bo byłby on dla nich wstrząsem, jako że wielu obywateli Federacji Rosyjskiej postrzega dyktatora jako gwaranta stabilności życia. Kyryło Budanow stwierdził, że on również przeżył parę zamachów na swoje życie, ostatni miał miejsce w maju tego roku. "To znaczy, że dobrze wykonujemy swoją pracę. Ale jeśli nagle przestaną się mną interesować, to będzie problem. Wielu ludzi próbowało i nadal próbuje mnie zabić, na różne sposoby. Ale, jak widać, skuteczność jest zerowa" - powiedział szef HUR.

Na stanowisku ministra obrony Rosji - Siergieja Ławrowa zastąpił Andriej Biełousow, uważany za polityka prozachodniego

Wypowiedział się również o szokującej zmianie na szczytach rosyjskiej władzy. Na stanowisku ministra obrony Rosji - Siergieja Ławrowa zastąpił Andriej Biełousow, uważany za polityka prozachodniego. "Biełousow jest postrzegany przez Rosjan jako osoba czysto prozachodnia. Wielokrotnie powtarzał, że Zachód jest przyjacielem Rosji, a wszystko, co dzieje się w stosunkach (Zachód-Rosja) na Ukrainie, jest strasznym błędem, który należy naprawić. Jest potrzebny do nawiązania pewnej komunikacji, bycia negocjatorem (w relcjach) z Zachodem i niestety odniósł w tym pewien sukces" - ocenił Budanow.

Budanov told about attempts to eliminate PutinAccording to him, Russians are "afraid of losing" the dictator because he is "the guarantor of their life stability"."They [attempted assassination attempts] have been made, but, as you can see, they have failed so far," the head… pic.twitter.com/OlmHIaONtU— NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2024

