"Zamordował kobietę, nie przestając jej gwałcić". Przerażające sceny w Izraelu

Ocalała z masakry o bestiach z Hamasu: "Gwałcili i okaleczali kobietę, a jeden z nich strzelił jej w głowę, nie przestając jej gwałcić"

Informacje na temat tego, czego dopuścili się terroryści z Hamasu w Izraelu podczas masakry dokonanej 7 października są wyjątkowo przerażające. Mordowanie całych rodzin, chodzenie od drzwi do drzwi i polowanie na dzieci czy atak na niewinnych uczestników festiwalu muzycznego wstrząsnęły światem krótko po wybuchu wojny w Izraelu, ale potem okazało się, że to niestety wierzchołek góry lodowej. Zeznania tych, którzy przeżyli masakry Hamasu lub jako pierwsi docierali do ofiar, są wyjątkowo wstrząsające. Niedawno pisaliśmy o odkryciu ratowników w jednym z kibuców, gdzie terroryści zamordowali rodziców niemowlęcia, a dziecko włożyli do włączonego piekarnika i upiekli je żywcem. Teraz pojawiają się kolejne opisy zbrodni dokonanych przez bestie z Hamasu.

„Słyszeliście o tym, jak odcinali części ciała między jednym gwałtem a drugim"

Kobieta, której udało się przeżyć masakrę dokonaną 7 października na festiwalu muzycznym w Izraelu, opowiedziała o tym, co widziała. "Widziałam, jak bojownicy Hamasu gwałcili i okaleczali kobietę, a jeden z nich strzelił jej w głowę, nie przestając jej gwałcić" – zeznała kobieta, co przekazała stacja BBC. „Słyszeliście o tym, jak odcinali części ciała między jednym gwałtem a drugim. Rozumiecie więc, że ci ludzie przyjechali tu coś zrobić: nie chodzi o gwałt, chodzi o obrazę istoty ludzkiej” – powiedział komisarz izraelskiej policji Jaakow Szabtaj. Jak dodał, tego rodzaju zeznania nie był odosobnione.

