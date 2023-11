Zamówiła sałatkę w barze. W rukoli był ludzki palec!

Klientka znalazła w sałatce kawałek ludzkiego palca! Odkryła go dopiero po tym, jak włożyła go na widelcu do ust. Do sądu wpływa pozew

Co za koszmar! Klientka popularnego baru z sałatkami w stanie Nowy Jork przeżyła horror, a teraz żąda odszkodowania, zaś właściciele lokalu zostali ukarani sporą grzywną. Do niewiarygodnych wydarzeń doszło jeszcze w kwietniu 2023 roku, teraz do sądu wpłynął pozew cywilny w tej sprawie. Niejaka Allison Cozzi z Greenwich w stanie Connecticut wybrała się na posiłek do baru Chopt w Mount Kisco w stanie Nowy Jork. Zamówiła sałatkę z rukolą. Absolutnie nie spodziewała się, co dostanie do zjedzenia... Kiedy jadła sałatkę, nagle poczuła w ustach coś dziwnego... W jej daniu najwyraźniej znalazło się coś, czego nie miało tam być. Gdy zdziwiona kobieta wypluła to coś, omal nie zemdlała. Okazało się, że w sałatce podano jej... kawałek prawdziwego ludzkiego palca. A nieświadoma niczego kobieta włożyła sobie go do ust razem z potrawą i próbowała pogryźć.

Obcięty kawałek palca należał do menedżerki baru. Lokal ukarany grzywną, teraz doszedł pozew od klientki

Trudno się dziwić klientce, która po takich przeżyciach postanowiła nie odpuszczać i pozwać bar. Jak podaje NBC New York, w poniedziałek, 27 listopada do sądu wpłynął pozew cywilny w tej sprawie. Głosi on, że kawałek palca należał do menedżerki Chopt i znalazł się w sałatce, bo kobieta niechcący obcięła go sobie ostrym nożem podczas przyrządzania potrawy. Trafiła do szpitala, ale w zamieszaniu nie wyjęto palca z rukoli, a potem całość niechcący podano klientce. Z danych wydziału zdrowia hrabstwa Westchester przytaczanych przez NBC wynika, że Chopt w związku z incydentem został ukarany grzywną w wysokości 900 dolarów. Kobieta żąda odszkodowania, wskazując na to, że z powodu koszmarnych przeżyć ma ataki paniki, migreny, mdłości i zawroty głowy. Nie wiadomo, jakiej dokładnie kwoty żąda.

