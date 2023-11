Zastrzelił dwóch ekologów, bo blokowali drogę! 77-letni prawnik aresztowany. WIDEO

To jest dopiero miłość! Wytatuowała imię chłopaka na czole i wywołała burzę!

Co na to ukochany?

Ekolodzy zablokowali autostradę. 77-latek wyciągnął broń i zaczął strzelać. Dwóch aktywistów nie żyje

Ten 77-letni amerykański prawnik zabił dwóch ekologicznych demonstrantów, bo zablokowali drogę! Dramat rozegrał się we wtorek, 7 listopada w Panamie. W tym środkowoamerykańskim kraju trwają burzliwe demonstracje związane z kontraktem na eksploatację złóż miedzi i innych minerałów, który zawało państwo z kanadyjską firmą First Quantum Minerals. Wydobycie ma według ekologów i części mieszkańców zagrażać środowisku naturalnemu, ponieważ wielka kopalnia zostanie umiejscowioną w obszarze chronionym. Zatrzymano już 450 uczestników protestów, w tym 64 nieletnich, trzydziestu policjantów zostało rannych. Teraz sprawy zupełnie wymknęły się spod kontroli.

Kenneth Darlington aresztowany. Na filmie widać, jak zabija ekologów

We wtorek na autostradzie w dystrykcie Chame w Panamie trwał kolejny protest. Ekolodzy blokowali drogę, a kolejni kierowcy stawali w korku. Jedna z osób, które nie mogły jechać dalej, zupełnie straciła nad sobą panowanie. Był to 77-letni Kenneth Darlington, emerytowany prawnik o podwójnym, amerykańsko-panamskim obywatelstwie. Mężczyzna wściekł się na aktywistów, podszedł do nich i zażądał odblokowania drogi. Potem wyciągnął pistolet. "Czemu nie zaczniesz strzelać?" - drwił jeden z uczestników protestu. Wtedy Darlington naprawdę otworzył ogień. Jedną osobę zabił na miejscu, druga zmarła w szpitalu. Mężczyzna został aresztowany.

Kenneth Darlington, a 77-year-old American lawyer, has been taken into custody following a shocking incident captured on video. Darlington was filmed as he approached environmental demonstrators who were obstructing a highway in Panama on Tuesday. Tragically, he fatally shot two… pic.twitter.com/AOYwf9Skgp— Githii (@githii) November 9, 2023

