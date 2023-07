Zawalił się budynek mieszkalny w Brazylii. Nie żyją dzieci i dorośli

Zawalił się budynek mieszkalny w Brazylii

Dramatyczne sceny w brazylijskim mieście Janga. Zawalił się trzypiętrowy budynek mieszkalny. Pod gruzami zginęło dwoje dzieci w wieku ośmiu i pięciu lat oraz co najmniej sześcioro dorosłych. Od wielu godzin trwa akcja ratunkowa. Nie wiadomo, czy ofiar nie będzie więcej. Na szczęście czworo żywych dzieci udało się wyciągnąć spod gruzów. Co było przyczyną zawalenia się budynku mieszkalnego? Tego jeszcze nie wiadomo. Służby dopiero wyjaśnią, czy była to katastrofa budowlana spowodowana wadą konstrukcyjną budynku, wybuch czy celowe działanie osób trzecich. Do katastrofy mogły przyczynić się także obfite ulewy, które w ostatnich dniach nawiedziły ten region. Być może spowodowały osunięcie ziemi lub przeciążenie systemu odwadniającego.

Brazylia, oficjalnie Federacyjna Republika Brazylii – państwo w Ameryce Południowej, położone we wschodniej części kontynentu, nad Oceanem Atlantyckim. Największe i najludniejsze państwo tego kontynentu, a jednocześnie jedno z największych i najludniejszych państw świata.

