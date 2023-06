Szok! Czwórka dzieci ocalała z katastrofy lotniczej! Potem przetrwały w dżungli 40 dni

Uczeń polizał palec i zrobił to. Doprowadził do wielkiej afery!

Czwórka dzieci przeżyła katastrofę lotniczą i błąkała się po dżungli amazońskiej przez 40 dni! Bracia znalezieni cali i zdrowi

Ta nieprawdopodobna historia stanie się zapewne materiałem na scenariusz hitu z Hollywood, serial dokumentalny i niejedną książkę. I z pewnością przejdzie do historii katastrof lotniczych. Miesiąc temu nad dżunglą amazońską leciał mały turystyczny samolot. Na pokładzie było dwoje dorosłych pasażerów, pilot i czwórka dzieci w wieku 11 miesięcy, 4, 9 i 13 lat. Jedna z osób była matką wszystkich tych chłopców. Niestety, maszyna uległa katastrofie i runęła gdzieś w trudno dostępnych terenach Amazonii. Ratownicy i wojsko dotarli do wraku. Znaleźli tam ciała trójki dorosłych, którzy zginęli na miejscu. Jednak nigdzie nie było ani śladu dzieci. Żadnych ciał, żadnych ocalonych. Po prostu zniknęły, choć wsiadały na pokład! Co się z nimi stało? Nawet wtedy, gdy od katastrofy minął miesiąc, ratownicy byli przekonani, że dzieci mogą żyć i błąkać się gdzieś po dżungli. Znaleźli m.in. świeży ślad małej stopy i nadgryzione owoce przy wraku. Właśnie okazało się, że to prawda. Znaleziono wszystkie dzieci całe i zdrowe!

Ocalone dzieci pochodzą z indiańskiego plemienia. Dobrze znały zasady survivalu i umiały zdobywać pożywienie w dżungli

Choć wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne, bracia nie tylko przeżyli katastrofę, w której zginęła ich matka i dwóch innych dorosłych, ale nic poważnego im się nie stało. Mało tego, przetrwali w dżungli amazońskiej 40 dni, otoczeni przez jaguary, pumy i jadowite węże, na terenie terroryzowanym przez gangi narkotykowe. Jak to możliwe? Wszystko dzięki specyficznemu wychowaniu, jakie odebrali mali Kolumbijczycy. Lesly (13 l.), Soleiny (9 l.), Tien Noriel (4 l.) i Cristin (1 rok) pochodzą z miejscowego indiańskiego ludu Huitoto. Od najmłodszych lat dzieci uczone są tam, jak przetrwać w dżungli, łowić ryby, zdobywać wodę i polować. To sprawiło, że bez żadnej pomocy dorosłych malcy poradzili sobie i doczekali odnalezienia w buszu. Dzieci poszukiwały setki ratowników i żołnierzy.

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie

4 missing children miraculously found after their plane crashed more than a month ago in the Amazon jungle 🙏❤️ pic.twitter.com/1RELAi4pc1— Daily Loud (@DailyLoud) June 10, 2023

QUIZ. Ameryka niejedno na imię! Czwartkowy test z geografii o Ameryce Południowej Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Ile niedpoległych państw jest w Ameryce Południowej? 12 32 52 Dalej