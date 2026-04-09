Zbiorowy gwałt na plaży w Hove. Oprawcy wszystko nagrywali telefonem

Zofia Dąbrowska
2026-04-09 8:34

Dwóch Egipcjan i Irańczyk stanęło przed brytyjskim sądem pod zarzutem zbiorowego gwałtu na nieprzytomnej kobiecie. Dramat rozegrał się na plaży w Hove. Sprawcy nagrywali swoje czyny telefonem, a obecnie jeden z nich próbuje przekonać śledczych, że w ten sposób... gromadził dowody dla policji.

Brytyjski wymiar sprawiedliwości rozpatruje sprawę trzech migrantów, którzy usłyszeli zarzuty zbiorowego gwałtu. Zdarzenie miało miejsce 4 października minionego roku, a na ławie oskarżonych zasiedli: 20-letni Karin Al-Danasurt, 25-letni Ibrahim Alshafe i 26-letni Abdulla Ahmadi. Z ustaleń prokuratury wynika, że napastnicy brutalnie wykorzystali kobietę znajdującą się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Śledczy zaznaczają, że stan ofiary całkowicie uniemożliwiał jej obronę i świadome podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Głównym materiałem dowodowym okazały się filmy zarejestrowane w trakcie ataku. Karin Al-Danasurt potwierdził, że to on uwiecznił incydent na wideo. Mężczyzna przekonuje, że jego celem nie była zabawa, lecz chęć zgromadzenia dowodów, udzielenia pomocy poszkodowanej oraz powstrzymania kompanów. Oskarżyciele stanowczo odrzucają tę linię obrony. Zwracają uwagę na postawę 20-latka widoczną na zabezpieczonych materiałach. Jego sposób mówienia jednoznacznie dowodzi, że zamiast interweniować, drwił z ofiary i zachęcał pozostałych sprawców do kontynuowania napaści.

Rozsyłał filmy na Snapchacie. Ibrahim Alshafe i Abdulla Ahmadi nie przyznają się do winy

Wersję o rzekomych dobrych intencjach podważają też relacje o wydarzeniach, które rozegrały się po napaści. Ustalono, że kilkanaście godzin później 20-latek bez żadnych oporów uczestniczył w spotkaniu towarzyskim z resztą oskarżonych w ich wspólnym miejscu zamieszkania. Takie zachowanie całkowicie przeczy jego słowom o rzekomym lęku przed kolegami. Ponadto śledczy odkryli, że zarejestrowane wideo zostało wysłane do jednego ze sprawców za pośrednictwem komunikatora Snapchat. Dla prokuratury jest to ostateczny dowód, że argument o gromadzeniu materiałów dla służb mija się z prawdą. Dwaj pozostali oskarżeni konsekwentnie zaprzeczają zarzutom. Utrzymują, że poszkodowana z własnej woli nawiązała z nimi kontakt i wyraźnie inicjowała zbliżenie. Jeden z nich stwierdził przed sądem, że mimo wypicia alkoholu, kobieta sprawiała wrażenie trzeźwej. Zabezpieczone filmy pokazują jednak drastycznie odmienną rzeczywistość. Widać na nich wyraźnie, że ofiara traciła równowagę i upadała na ziemię. W ocenie oskarżycieli znajdowała się w fazie głębokiego upojenia. Proces trwa.

