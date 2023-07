Zbrodniarz wojenny Putina wyszedł pobiegać i został zamordowany! To była egzekucja!

Stanisław Rżycki od jakiegoś czasu był zastępcą szefa miejskiego wydziału mobilizacyjnego w Krasnodarze, gdzie mieszkał. Rosyjskie media poinformowały właśnie, że został on wczoraj z zimną krwią zamordowany! Według tamtejszej policji 42-latek został zastrzelony rano podczas joggingu w pobliżu kompleksu sportowego Olympus. Nieznana osoba strzeliła do niego w sumie cztery razy, po czym uciekła. To była egzekucja jak z filmu. Jak oficjalnie podano, został on postrzelony dwukrotnie w głowę i dwukrotnie w klatkę piersiową.

Niezależny portal Meduza donosi, że Rżycki zmarł na miejscu. Dodano przy tym, że zabójstwo wygląda na profesjonalne, ponieważ zabójca nie nagrał się na żadnej z kamer przemysłowych w pobliżu miejsca zamachu. Najprawdopodobniej miejsce ataku było starannie wybrane, ponieważ Rżycki biegał codziennie tą samą trasą (czym chwalił się, prezentując w mediach społecznościowych dane ze swojej biegowej aplikacji).

The executed Russian war criminal's jogging route from June 16 2023. pic.twitter.com/9MNBv9gq27— Igor Sushko (@igorsushko) July 10, 2023

Rżycki był kapitanem marynarki wojennej i jego nazwisko widniało na ukraińskiej stronie Mirotworiec, na której Kijów publikuje nazwiska rosyjskich żołnierzy odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Ukrainie. W 2020 r. rosyjskie media wymieniały go jako dowódcę okrętu podwodnego Krasnodar, na którego pokładzie znajdują się pociski Kalibr. Tymczasem według ukraińskiego wywiadu Krasnodar przeprowadził atak rakietowy, przy użyciu właśnie pocisków Kalibr, na Winnicę 14 lipca 2022 r. Podczas tego ataku zginęło 27 cywilów. Kijów uznał to za zbrodnię wojenną, a wywiad wojskowy GUR publicznie zapowiedział, że będzie ścigał sprawców tego ataku.

kpt. 2. rangi Stanisław Rżycki (42) - oficer rosyjskiej marynarki wojennej, zastępca naczelnika ds. mobilizacji w Krasnodarze. Mężczyzna został zastrzelony podczas porannego biegania. Wg mediów 🇺🇦 wcześniej był dowódcą łodzi podw., z której ostrzeliwano Ukrainę rakietami Kalibr. pic.twitter.com/InB7jf1EJu— Kto umarł? (@KtoUmarl) July 10, 2023

🇷🇺W Krasnodarze został zastrzelony zastępca kierownika miejskiego wydziału do spraw mobilizacyjnych, kapitan II stopnia Stanisław Rżycki – był dowódcą okrętu podwodnego, z którego Rosjanie ostrzeliwali terytorium Ukrainy pociskami KALIBR - media pic.twitter.com/l4ID2V8maJ— WarNewsPL (@WarNewsPL1) July 10, 2023

