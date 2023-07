i Autor: SE

Jak się ukrywa?

Zaskakujące wieści o Prigożynie z Pentagonu. "Kucharz Putina" ma sobowtóra?!

pmar 12:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zaskakujące doniesienia dziennika "New York Times", który powołuje się na słowa anonimowego urzędnika Pentagonu. Według niego szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn korzysta najpewniej z sobowtóra, by ukrywać swoje ruchy. Co więcej, tzw. 'kucharz Putina", wbrew medialnym doniesieniom, wcale nie przebywał w ostatnim czasie na Białorusi!