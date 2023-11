Zbrodniarze z Hamasu ukrywają się w szpitalach i karetkach. Robią żywe tarcze z własnych rodaków

Hamas robi żywe tarcze z rannych Palestyńczyków. Terroryści cynicznie ukrywają się w szpitalach, karetkach i obozach dla uchodźców

Członkowie Hamasu nie różnią się niczym od Państwa Islamskiego ani od Rosjan, którzy dokonali rzezi w Buczy. Nowe doniesienia na temat ich czynów są coraz bardziej przerażające. Teraz świat obiegła opowieść Ashera Moskowitza z grupy ratowniczej, który widział zwłoki żydowskiego niemowlęcia upieczonego żywcem w domowym piekarniku przez napastników z Hamasu. Terroryści mają jednak za nic także życie Palestyńczyków. Jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się o tym, że wykorzystują szpitale w Strefie Gazy jako militarne bazy i kryjówki. Pisały o tym m.in. PBS i Financial Times, mówił o tym były szef izraelskich służb Avi Dichter. Teraz także członkowie Hamasu chowają się w klinikach, karetkach i obozach dla uchodźców. Izrael ostrzeliwuje także te cele, licząc się ze śmiercią niewinnych ludzi. W ostatni piątek, 3 listopada armia izraelska zaatakowała konwój karetek przed wejściem do szpitala Shifa, największej kliniki w Strefie Gazy, nieoficjalnie – od lat jednej z głównej kryjówek terrorystów. W ataku zginęło 20 Palestyńczyków.

Wojna w Izraelu. Jak i kiedy się zaczęła? Obie strony zapowiadają całkowite zniszczenie przeciwnika

Wojna w Izraelu trwa już miesiąc. Zaczęło się 7 października, kiedy Hamas przeprowadził zmasowany i nieoczekiwany atak na Izrael, uderzając m.in. w ludność cywilną i urządzając rzezie na ulicach czy na festiwalu muzycznym. Zginęło 1,4 tys. ludzi. To skrajne barbarzyństwo spotkało się z miażdżącą odpowiedzią Izraela, ale ona również przyniosła śmierć wielu niewinnych osób. W ostrzałach Gazy zginęło 3,8 tys. ludzi, w tym 3,5 tys. dzieci. Ostatni atak na obóz dla uchodźców w Gazie wywołał wiele reakcji pełnych oburzenia, ale Izrael tłumaczy, że celował w wysokiego rangą lidera Hamasu, który schował się między cywilami, czyniąc z nich żywe tarcze. Będziemy walczyć do kompletnego zwycięstwa, całkowicie zniszczymy Hamas, to walka o nasze istnienie - podkreśla raz po raz premier Benjamin Netanjahu. Tymczasem z drugiej strony barykady płyną dokładnie takie same słowa. „Izrael to kraj, dla którego nie ma miejsca na naszej ziemi. Musimy usunąć ten kraj” – powiedział były minister spraw zagranicznych tej grupy terrorystycznej Ghazi Hamad w libańskiej telewizji. "Okupacja musi się zakończyć. (…) Istnienie Izraela jest przyczyną całego tego bólu, krwi i łez” – mówił jeden z liderów terrorystycznej organizacji, nie pozostawiając wątpliwości co do tego, że ta krwawa wojna potrwa niestety jeszcze długo.

Sonda Czy Izrael zniszczy, jak zapowiada, Hamas? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

It's been public knowledge for YEARS that Hamas uses ambulances to get around Gaza — just like it's been public knowledge that its main HQ is located underneath Shifa Hospital.This clip, from Israel's 2014 war against Hamas, shows two terrorists using an ambulance to flee a… pic.twitter.com/B7gR2RU70z— Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 3, 2023

Quiz geograficzny dla mądrych. Czy rozpoznasz kraje odwrócone do góry nogami? Sprawdź! Pytanie 1 z 12 Kontury, którego państwa zostały odwrócone do góry nogami? SZWECJA PORTUGALIA NORWEGIA LUKSEMBURG Dalej