Zełenski mówi o śmierci Putina! Tego dyktator się nie spodziewał

Wołodymyr Zełenski uważa, że Putin zostanie zamordowany. Wskazuje osobę, która to zrobi w Rosji

Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok. Kiedy tylko stało się jasne, że nie okazała się ona pasmem spektakularnych zwycięstw Władimira Putina, ruszyły liczne spekulacje na temat możliwości zamachu na Putina, puczu w Rosji czy buntu społecznego. Nic takiego się nie wydarzyło. Ale Wołodymyr Zełenski uważa, że dni Putina są policzone. Władimir Putin zostanie zamordowany, a życia pozbawi go osoba, po której nigdy by się tego nie spodziewał - dowodzi prezydent Ukrainy. Wskazuje osobę, która jego zdaniem doprowadzi do śmierci Putina. Zdaniem Zełenskiego rosyjski dyktator zginie z ręki kogoś ze swojego bliskiego otoczenia, swojej świty.

Prezydent Ukrainy o śmierci Putina: "Drapieżniki zjedzą drapieżnika"

"Z pewnością nadejdzie moment, w którym da się odczuć niestabilność reżimu Putina. Wtedy drapieżniki zjedzą drapieżnika. To bardzo ważne, ale będą potrzebować powodu istotnego dla siebie. I zapamiętają słowa Komarowa, Zełenskiego... Będą pamiętać. Znajdą dla siebie powód, by zabić zabójcę. Czy to zadziała? Tak. Kiedy? Nie wiem" - mówił Zełenski w Dmytro Komarowowi w filmie dokumentalnym, co cytuje "Ukraińska Prawda".

Zelensky expresses confidence that someone inside the Kremlin will assassinate Putin, sooner or later. "The predators will eat the predator." It seems that everyone's plan these days is to wait for the other side to collapse in on itself. https://t.co/d2T82HSSFg— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2023

