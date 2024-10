Zełenski mówi o wojnie światowej. Korea Północna wysyła wojska na Ukrainę

"Mamy informacje od naszego wywiadu, że... niektórzy oficerowie północnokoreańskiej armii są już na terytorium Ukrainy, tymczasowo okupowanym przez rosyjskich wrogów. Więc dołączyli do rosyjskiej armii” - oświadczył Zełenski na konferencji prasowej w Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu przywódców państw UE. Zdaniem Zełenskiego "około 10 tys. żołnierzy Korei Północnej przygotowywanych jest do walki z nami”. "To pierwszy krok do wojny światowej” - podkreślił ukraiński prezydent. Od kilku dni ukraińskie media donoszą o utworzeniu w armii rosyjskiej "specjalnego batalionu Buriatów", składającego się z obywateli Korei Płn. We wtorek portal Ukrainska Prawda podał, że może on zostać skierowany do wykonywania zadań bojowych w obwodzie kurskim w Rosji, gdzie od 6 sierpnia operują wojska ukraińskie. We wtorek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył, że potwierdzenie doniesień, iż przeciwko Ukrainie walczą północnokoreańscy żołnierze, oznaczałoby nowy poziom desperacji Rosji, która w dalszym ciągu ponosi znaczne straty w wywołanej przez siebie brutalnej wojnie.

Zełenski o zakończeniu wojny na Ukrainie

Już we wrześniu Zełenski przedstawił w Waszyngtonie swój plan prezydentowi USA Joemu Bidenowi. W ubiegłym tygodniu o propozycji rozmawiał z liderami Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec. Skutkiem tych wizyt było ogłoszenie kilku pakietów pomocy dla Kijowa, "jednak nowości dotyczących większego wsparcia niemal nie było", ponieważ większość tych środków była obiecana już wcześniej - zauważył analityk. Propozycja Zełenskiego składa się z pięciu punktów i trzech niejawnych załączników, do których dostęp mają tylko określeni partnerzy.

