Protest na granicy

Zełenski o protestach rolników i przewoźników. "Sytuacja nie dotyczy zboża, ale raczej polityki"

"To, co się dzieje na granicy z Polską, nie dotyczy zboża, ale raczej polityki" - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do protestów i blokad polskich rolników i przewoźników.