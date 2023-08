Zełenski spotka się z Putinem? Jednoznaczna decyzja Kijowa

Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich chce zorganizować spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Joe Biden i papież zainteresowani

Czy są jeszcze możliwe negocjacje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie? Zjednoczone Emiraty Arabskie najwyraźniej chcą wrócić do prób dojścia do porozumienia z Władimirem Putinem, choć wcześniejsze takie próby, podejmowane między innymi w zeszłym roku przez Turcję, skończyły się kompletnym niepowodzeniem. "L'Orient-Le Jour" informuje, że prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan wyszedł z propozycją zorganizowania spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem i negocjacji pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie. Spotkanie miałoby odbyć się na przełomie listopada i grudnia w Dubaju, podczas konferencji klimatycznej ONZ - COP28. Według UNIAN przywódca ZEA powiedział o swoich planach Joemu Bidenowi i papieżowi Franciszkowi i obaj wyrazili zainteresowanie tym pomysłem. Ale co na to Kijów?

Ukraina nie chce spotkania Zełenskiego z Putinem. "Nigdy nie zobaczymy Putina i Zełenskiego przy jednym stole"

Włoski dziennik Corriere della Sera przytoczył słowa ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który odniósł się do propozycji wysuniętej przez prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dmytro Kułeba powiedział jasno, że Ukraina nie zgodzi się na takie spotkanie. "Putin nie jest partnerem do rozmów. Popełnił zbyt wiele bardzo poważnych przestępstw. Jest dla nas jasne, że nigdy nie zobaczymy Putina i Zełenskiego przy jednym stole" - powiedział Kułeba. Wcześniej przedstawiciele Ukrainy podawali jako warunek jakichkolwiek rozmów z Rosją wycofanie wojsk Putina z Ukrainy. Na to jednak oczywiście nie chce zgodzić się Rosja.

