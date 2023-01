Do niedawna Des, inżynier z Manchesteru, był wielkim fanem kebabów. Właśnie dlatego podjął się tego ekstremalnego wyzwania. Przez cały grudzień zjadł w sumie 124 kebaby. Jak donosi "Mirror", 36-latek każdego dnia zjadał cztery - każdy z innego baru. "Głodziłem się cały dzień w pracy. Kończyłem o godz. 17, a potem jadłem cztery kebaby. Czasami zjadałem je w samochodzie mojego kumpla, niektóre w biegu. Najszybciej zrobiłem to w półtorej godziny" - opisuje. Zdradza, że wyzwania nie przerwał nawet w Boże Narodzenie. "Poszedłem do mamy, były tam moje ulubione dania, ale zacisnąłem zęby i... zjadłem kebab".

124 kebaby w miesiąc. "Czułem się jak gó**o"

Des mówi, że w sumie przez cały grudzień pochłonął ponad 250 tysięcy kalorii. Trudno sobie wyobrazić, jakiego spustoszenia dokonało to w jego organizmie. "Na początku mi się to podobało, pierwsze dwa tygodnie były całkiem niezłe, ale potem było tylko gorzej. Bolało mnie to. Czułem się jak gó**o. Nie dostawałem żadnych owoców, warzyw, żadnych składników odżywczych. Nie mogłem jeść nic innego. Prawie zniszczyło mnie to psychicznie i fizycznie" - przyznaje.

Charytatywny "kebabaton". 250 tysięcy kalorii w 31 dni

Minęło jednak parę dni i Des deklaruje, że być może w następny weekend pójdzie na kebab. Ale tylko jeden. Mężczyzna dodaje jeszcze, że na realizację swojego wyzwania wydał kilkaset funtów, ale było warto. Dla Hospicjum Dziecięcego Francis House zebrał ich o wiele więcej.

Des Breakey, un anglais qui a mangé 124 kebabs en un mois, soit 4 par jour, déclare que l'expérience l'a laissé « physiquement et psychologiquement » endommagé. Il a réalisé ce défi dans le cadre d’un « kebabathon » afin de récolter des fonds pour une association. pic.twitter.com/Gcwqq7AtFz— cultinews (@cultinews) January 3, 2023

