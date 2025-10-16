Zło dobrem zwyciężaj. Czuwanie w Watykanie w rocznicę wyboru Jana Pawła II

Biało-czerwone chorągiewki z napisem Jan Paweł II, dzie4ci, młodzież, osoby dorosłe – świeccy i duchowni – wszyscy w skupieniu i refleksji przeżywali ten wieczór poświęcony Janowi Pawłowi II w Watykanie.

Upamiętnić wieczór sprzed 47 lat

„Jesteśmy na Placu Świętego Piotra! Wspominamy rocznicę wyboru Papieża Polaka” – mówił do telefonu jeden z chłopców przybyłych z mamą.

Starsi przypominali sobie tamte chwile sprzed 47. Lat, kiedy nad pobliską Kaplicą Sykstyńską ukazał się biały dym, a z balkonu Bazyliki Świętego Piotra nad wypełnionym wtedy morzem ludzi wybrzmiały po raz pierwszy słowa Jana Pawła II: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”

Modlitwy w wielu językach

Czuwanie na Placu Świętego Piotra zorganizował polski Kościół i Hospicjum Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, we współpracy z Duszpasterstwem Polaków zgromadzonym przy Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Rzymie, Duszpasterstwem Polaków przy kościele św. Mikołaja w Ostii oraz z Watykańską Fundacją Jana Pawła II.

Odmawiano tajemnice światła Różańca świętego, które ustanowił w czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II. Modlitwy odmawiano po polsku, po włosku, angielsku, także z ukraińskim akcentem. Uroczystość zgromadziła nie tylko Polaków, ale i inne osoby, którym bliski jest św. Jan Paweł II.

„Zło dobrem zwyciężaj”

„Nikomu złem za złem nie odpłacajcie” – słychać było wezwania przed modlitwą. To właśnie hasło „Zło dobrem zwyciężaj” było mottem przewodnim tegorocznego czuwania. A centralną intencją modlitwy było wołanie o pokój. Podczas czuwania odczytano fragmenty orędzia św. Jana Pawła II, a rozważania różańcowe oparto na Jego refleksjach o pokoju.

„Chrześcijanie mają umieć świadczyć swoim życiem, że miłość jest jedyną siłą zdolną doprowadzić do sprawiedliwości osobistej i społecznej" - czytano kolejne przesłanie Jana Pawła II.

Nie bez przyczyny wybrano właśnie takie fragmenty nauczania Papieża Polaka. „Nasze wezwanie mocno koresponduje z przesłaniem samego Jana Pawła II, który przez cały swój pontyfikat nieustannie przypominał światu o konieczności budowania pokoju” – mówił jeszcze przed modlitwą ks. Paweł Ptasznik, rektor Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

Czuwanie w intencji pokoju

Podkreślał, że podczas czuwania wierni obejmują modlitwą wszystkie narody dotknięte wojną i niepokojem. - Modlimy się o pokój trwały, o pokój dla przyszłych pokoleń. Święty Jan Paweł II od samego początku swojego pontyfikatu reagował na wszelkie przejawy przemocy i konfliktów. Wzywał przywódców, by zaprzestali działań krzywdzących, zwłaszcza wobec bezbronnych i najsłabszych – mówił i dodał, że to przesłanie jest wciąż aktualne, a może nawet bardziej naglące dziś, kiedy w różnych częściach świata toczą się krwawe konflikty.

Ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie wyjaśnia, że tematem tegorocznego czuwania ze św. Janem Pawłem II jest pokój, zgodnie z wezwaniem Papieża Leona XIV, aby październik przeżywać w duchu modlitwy o pokój na świecie.

Boże ojców naszych, spraw niech ustanie wojna

- Jako teksty wykorzystane zostały ostatnie orędzie Papieża Polaka z okazji Światowego Dnia Pokoju, obchodzonego 1 stycznia 2005 r. To właśnie w nim Ojciec Święty sięgnął do listu św. Pawła Apostoła, w którym znalazły się słowa szczególnie bliskie posłudze błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: ‘Zło dobrem zwyciężaj’” – podkreślił ks. Tomasz Jarosz.

W czuwaniu w rocznicę wyboru Polaka na papieża uczestniczyło wielu kapłanów oraz siostry zakonne posługujące w Watykanie i w Rzymie. Obecny był także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Na zakończenie różańca odmówiono modlitwę w intencji Papieża Leona XIV modlono się w jego szczególnych intencjach. Później odmówiona została modlitwę o pokój, ułożoną przez św. Jana Pawła II: „Boże ojców naszych... Spraw niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.”

Źródło: Vatican News