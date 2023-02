Zmiana planów Putina. Brytyjczycy ujawniają podstęp dyktatora

Putin chce zastosować pewien podstęp w wojnie na Ukrainie. Powolne prowadzenie działań ma ukryty cel

Dokładnie dziś, 24 lutego, mija rok od wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. Chociaż Władimirowi Putinowi nie udało się zdobyć tego kraju w kilka dni, a jego zdobycze terytorialne są znacznie skromniejsze, niż zamierzał, to nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się niebawem uspokoić. Czy żółwie tempo prowadzenia działań wojennych przez Rosję to tylko efekt wyczerpania, nieudolnego zarządzania i dozbrajania strony ukraińskiej przez Zachód, a może to jakiś element szerzej zakrojonego planu Rosji? Na ten temat wypowiedział się teraz brytyjski wywiad. W swoim tradycyjnym raporcie na temat sytuacji związanej z wojną na Ukrainie Brytyjczycy ujawniają podstęp, jaki chce zastosować Putin w wojnie.

Putin chce rzucić na front jeszcze więcej Rosjan. Uważa, że zasoby ludzkie Ukrainy w końcu się wyczerpią

Według strony brytyjskiej Rosja najprawdopodobniej zmieniła ostatnio swoja wojenną taktykę. Nie koncentruje się już na podbojach terytorialnych na Ukrainie, tylko gra na wyczerpanie armii ukraińskiej. Według Brytyjczyków Rosja jest przekonana, że jej przewaga w końcu stanie się widoczna, bo na Ukrainie zwyczajnie zabraknie zasobów i żołnierzy do dalszego prowadzenia wojny, podczas gdy ogromny kraj Putina będzie dostarczał na front coraz to nowe ilości rekrutów. Cel Rosji pozostaje niezmienny i jest nim zdobycie całej Ukrainy - twierdzi Wielka Brytania.

British intelligence thinks that Russia no longer hopes to seize the Donetsk and Luhansk regions by military means, but is simply trying to exhaust the Ukrainian army and economy. Russia believes it's possible due to an advantage in manpower and equipment. pic.twitter.com/HrdEA8y2W6— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2023

