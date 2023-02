Odliczanie godzin do przemowy Putina! Co dziś, 21 lutego ogłosi rosyjski dyktator?

Putin wygłosi przemówienie już o godzinie 10 czasu polskiego! Ma powiedzieć coś o wojnie na Ukrainie. Tymczasem Joe Biden jest w Polsce

Co powie Władimir Putin w swoim najnowszym przemówieniu? Nad tym zastanawiają się teraz miliony ludzi na całym świecie. Rosyjski dyktator już dziś, o godzinie 10 rano czasu polskiego wygłosi jakieś ważne oświadczenie. Podobno ma powiedzieć coś ważnego związanego z wojną na Ukrainie. Na ulicach rosyjskich miast pojawiły się plakaty informujące o tajemniczym orędziu Putina, a w reżimowej telewizji uruchomiono nawet specjalny zegar, który odlicza godziny do przemówienia dyktatora - tak, jakby tym razem to było coś naprawdę ważnego. Może jednak chodzić tylko o efekt propagandowy. Putin z pewnością chce stworzyć swojego rodzaju konkurencję dla Joego Bidena, który najpierw wczoraj, 20 lutego niespodziewanie przybył do Kijowa i wygłosił tam mocne przemówienie, a dziś gości w Warszawie, zaś jego kolejne wystąpienie zaplanowano na godzinę 17:30 naszego czasu. Putin chce tym razem być pierwszy i być może jakoś wpłynąć na treść wystąpienia prezydenta Bidena lub odnieść się do jego wizyty w Kijowie i w Polsce. Przemówienie Putina będzie transmitowane przez rosyjskie stacje państwowe.

Joe Biden w Kijowie: "Putin myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód – podzielony. Myślał, że może nas przeczekać. Ale śmiertelnie się mylił"

Nie ulega wątpliwości, że Władimir Putin będzie chciał zatrzeć wrażenie upokorzenia po wizycie Joego Bidena w Kijowie. "Prezydent Rosji liczył, że nie będziemy w stanie zebrać koalicji, ale źle to rozegrał. To niezwykłe, że wszyscy powstali, że wszyscy starali się przeciwstawić tej napaści. Cały świat pomaga bronić się Ukrainie" - mówił amerykański przywódca. Wcześniej zaś Biden napisał na Twitterze: „Rozpoczynając niemal rok temu inwazję, Putin myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód – podzielony. Myślał, że może nas przeczekać. Ale śmiertelnie się mylił. (...) W ciągu minionego roku Stany Zjednoczone zbudowały koalicję narodów od Atlantyku do Pacyfiku dla pomocy w obronie Ukrainy – bezprecedensowym wsparciem militarnym, gospodarczym i humanitarnym. To wsparcie będzie trwało.

🇷🇺 The Russian television has started a countdown to the Putin's alleged historic speech that will take place tomorrow. The streets of Moscow are covered with patriotic posters and big display screens showing the Russian history. Something big is coming. pic.twitter.com/hUs4OB9mkw— dana (@dana916) February 20, 2023

