Znaleźli narkotyk w znanych żelkach! Jadły je także dzieci

Dzieci zaczęły źle się czuć po zjedzeniu znanych żelków w Holandii. Badania wykazały, że w słodyczach są narkotyki

Afera w Holandii! Znany producent żelków zmaga się z niemałym kryzysem wizerunkowym po tym, jak w słodyczach znaleziono... środki odurzające. I niestety dzieci zdążyły już sporo tych żelków zjeść. Jak podaje The Guardian", wszystko zaczęło się, gdy para z regionu Twente w Holandii przyniosła na komisariat policji opakowanie 1-kilogramowych żelków Happy Cola F!ZZ. Ich dzieci – po ich spożyciu – zaczęły wykazywać niepokojące objawy, takie jak zawroty głowy i złe samopoczucie. Badania kryminalistyczne potwierdziły obecność konopi indyjskich w produkcie. Nie jest to jednak pierwszy tego typu przypadek w kraju. Już w 2023 roku w Hadze hospitalizowano sześcioro dzieci w wieku od 4 do 14 lat po spożyciu słodyczy zawierających THC – aktywny składnik marihuany. Wtedy chodziło jednak o nielegalnie spreparowane wyroby, a nie o produkty znanych marek.

Oficjalne stanowisko Haribo. Wezwanie do zwrotu słodyczy, klienci odzyskają pieniądze

Firma Haribo potwierdziła, że chodzi o autentyczne produkty pochodzące z ich dystrybucji – nie o podróbki. Wycofanie dotyczy wyłącznie opakowań 1 kg z datą ważności do stycznia 2026 roku oraz konkretnym kodem partii. Konsumenci mogą liczyć na pełen zwrot kosztów. Patrick Tax, wiceprezes ds. marketingu Haribo, podkreślił, że incydent dotyczy "ograniczonej liczby przypadków" i wystąpił wyłącznie we wschodniej części kraju. „Bezpieczeństwo naszych konsumentów jest najwyższym priorytetem” – zaznaczył. Holenderska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) podjęła działania. Władze prowadzą obecnie dochodzenie w celu ustalenia, jak doszło do skażenia produktu oraz w jaki sposób trafił on do sprzedaży. Policja nie wyklucza możliwości celowego działania. Równolegle funkcjonariusze wskazują na coraz częstsze przypadki wykorzystywania słodyczy przez przemytników narkotyków jako nośnika THC. W sieci pojawiają się również podróbki znanych marek – w tym „gumi misie Haribo” z zawartością konopi. NVWA apeluje o ostrożność i stanowczo ostrzega: „Nie jedzcie tych żelków.” Choć w Holandii obecność produktów z konopiami nie jest rzadkością – jak space cake czy haszyszowe ciasteczka – to skażenie komercyjnych, przeznaczonych dla dzieci słodyczy jest czymś zupełnie innym.

