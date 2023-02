Znani sportowcy chcieli dokonać przewrotu w kraju? "Mogli pracować dla Putina"

Grupa bokserów z Czarnogóry chciała obalić władze Mołdawii? Sportowcy zawróceni na lotnisku

Władze Mołdawii obawiają się rosyjskiej agresji przeprowadzonej w hybrydowy sposób. Już wcześniej ujawniały, powołując się na ukraiński wywiad, że Władimir Putin planuje dokonać w Kiszyniowie przewrotu przy użyciu prorosyjskich dywersantów. Wydaje się, że podobny scenariusz zaczął być realizowany w Serbii, gdzie wczoraj grupa prorosyjskich manifestantów, nie kryjąc nawet powiązań z Moskwą i wymachując flagami Rosji, usiłowała wedrzeć się do rządowych budynków i domagała się "rosyjsko-serbskiej jedności". Podobnie miało być w Mołdawii? Na lotnisku w Kiszyniowie doszło do pewnego niepokojącego incydentu związanego z doniesieniami i rosyjskich próbach obalenia mołdawskich władz. 15 lutego grupa pięciu bokserów z Czarnogóry została zawrócona z lotniska po tym, jak służby wywiadowcze w Kiszyniowie dotarły do informacji, że mogą to być prorosyjscy dywersanci. Bokserzy mieli wziąć udział w turnieju w dniach 17-19 lutego. Kazano im wrócić do Czarnogóry najbliższym lotem.

"Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku"

"Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie 'Czy to nastąpi?', ale 'Kiedy do tego dojdzie?'" - powiedział niedawno szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) Mołdawii Alexandru Musteata. Według Musteaty Rosjanie do ataku wykorzystaliby uzbrojenie zgromadzone w separatystycznym, prorosyjskim regionie Naddniestrza, oficjalnie będącym częścią Mołdawii. Teraz władze Mołdawii twierdzą, że mają informacje, zgodnie z którymi Putin chce zorganizować przewrót w tym kraju i przejęcie w nim władzy. Ostrzegła przed tym prezydent Maia Sandu. Według niej Rosjanie mają przeprowadzić ataki dywersantów na budynki rządowe i wziąć zakładników. wszystko miałoby sie odbyć pod przykrywką demonstracji opozycyjnych.

"Instrukcje dotyczące zasad wjazdu do Mołdawii dla obywateli Rosji, Białorusi, Serbii i Czarnogóry"

"Plan (…) przewiduje dywersję z zaangażowaniem ludzi z przygotowaniem wojskowym, udających cywilów, do przeprowadzenia działań siłowych, ataków na budynki administracji państwowej i wzięcia zakładników. Dokumenty, przekazane nam przez ukraińskich partnerów, zawierają konkretne miejsca i aspekty logistyczne organizacji tej działalności wywrotowej. Plan przewiduje również wykorzystanie obcokrajowców do udziału w tych działaniach. Są tam np. instrukcje, dotyczące zasad wjazdu do Mołdawii dla obywateli Rosji, Białorusi, Serbii i Czarnogóry" - stwierdziła Sandu podczas konferencji prasowej. Wcześniej także Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed rosyjską agresją wobec Mołdawii i powoływał się na przechwycony rosyjski dokument. Jak uspokaja zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana, Rosja nie ma obecnie sił na atak na Mołdawię od strony Naddniestrza. Może to dlatego chce posłużyć się przewrotem i obaleniem władz od środka.

"After several hours of waiting, our athletes' papers were taken and they were told to return on the first plane," the club wrote on its Facebook page.https://t.co/jzQGq79LCj— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 15, 2023

