Żona obcięła mężowi penisa i spuściła go w toalecie! Ujawniono powód

Żona obcięła mężowi penisa i wrzuciła go do sedesu, a potem spuściła wodę. Powodem zdrada z nastolatką

Ta wiadomość obiegła świat lotem błyskawicy. Żona obcięła mężowi penisa, kiedy dowiedziała się o pewnej rzeczy. Jedna wiadomość wystarczyła, by Brazylijka z miejscowości Atibaia kompletnie straciła nad sobą panowanie. Co się stało? Otóż jak pisze Daily Mail, kobieta usłyszała pogłoskę, zgodnie z którą jej mąż przespał się... z jej 15-letnią siostrzenicą. W Brazylii stosunki seksualne są legalne z osobami powyżej 14 roku życia. Co prawda więc mężczyzna nie złamał prawa, ale przysięgę małżeńską już tak. Skończyło się to dla niego bardzo, bardzo źle. Żona w amoku ukartowała straszny plan...

„Dobry wieczór, panie funkcjonariuszu, przyszłam, ponieważ właśnie odcięłam mężowi penisa”

Zwabiła mężczyznę do sypialni. Mąż miał nadzieję na łóżkowe igraszki, ale żona przywiązała mu ręce i nogi do łóżka bynajmniej nie w ramach zabawy, a po to, by nie mógł się bronić. Potem chwyciła wielki kuchenny nóż i odrąbała mężowi penisa. Następnie wrzuciła odrąbaną nożem część do sedesu i spuściła wodę... Mieszkanka Brazylii sama zgłosiła się na policję i ujawniła wszystkie szczegóły morderczego amoku w małżeńskiej sypialni. „Dobry wieczór, panie funkcjonariuszu, przyszłam, ponieważ właśnie odcięłam mężowi penisa” – powiedziała spokojnie dyżurnemu. Być może już wtedy żałowała swojego czynu, bo jak tłumaczyła, słyszała, że odciętego penisa da się i tak przyszyć z powrotem. Mąż trafił do szpitala. Nie wiadomo, czy udało się wyłowić penisa z odmętów kanalizacji i go przyszyć.

Brazilian woman hacks off husband’s penis for allegedly sleeping with 15-year-old niece: report https://t.co/tKzWw0mAOj pic.twitter.com/pmoOXJ9Rbk— New York Post (@nypost) December 26, 2023

